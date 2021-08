Cameroun: Protection de l'épargne des clients - Place à la sensibilisation

Le ministère des Finances a organisé hier à Yaoundé, un séminaire en direction des responsables d'établissements de microfinance.

Les responsables d'établissements de microfinance des régions du Centre, du Sud et de l'Est, sont réunis depuis hier à Yaoundé. C'est dans le cadre d'un séminaire de sensibilisation et de vulgarisation des textes réglementaires portant sur la protection de l'épargne et du consommateur des services financiers.

Présidée par le chef de division de la microfinance au ministère des Finances, Hayatou Sanda, cette rencontre avait pour but de permettre aux responsables concernés, de mieux s'approprier les textes en vigueur au sein de la Communauté économique et monétaire des Etats de l'Afrique centrale (Cemac) ainsi que ceux de la Commission bancaire de l'Afrique centrale (Cobac).

Il est également question de promouvoir les produits et services offerts aux clients et créer un cadre d'échanges entre les usagers, les autorités de tutelle et les acteurs concernés. Mais aussi la vulnérabilité des clients face à certaines pratiques des établissements de microfinance. Il s'agit notamment des détournements d'épargnes des usagers, confortés par les fermetures subites de ces entreprises.

L'autre fait ayant suscité la tenue de cette rencontre, est celui du taux relativement faible de l'inclusion financière dans les régions du Centre (40%), du Sud (15%) et de l'Est (25%). Ainsi, à la différence de la région du Centre qui affiche un taux appréciable, « la culture de la microfinance n'est pas assez développée, notamment dans la région du Sud, parce que les populations ne sont pas suffisamment informées sur les activités des établissements de microfinance », a expliqué Hayatou Sanda.

Pendant les deux jours de séminaire, les participants vont s'approprier le règlement de la Cobac relatif à la protection des consommateurs des produits et services bancaires dans la Cemac, ainsi que celui portant sur le service bancaire minimum garanti.

Tout comme le règlement Cobac inhérent aux obligations spécifiques des établissements assujettis pour la protection des consommateurs dans le cadre de la fourniture des services de paiement. Sans oublier le texte lié au traitement des réclamations des consommateurs des produits et services bancaires, entre autres.