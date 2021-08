Cameroun: Cacaoculture - Sur la bonne voie

Le point de la dernière saison a été fait hier au cours du lancement de la campagne cacaoyère 2021-2022 que présidait le ministre du Commerce à Kekem, département du Haut-Nkam.

La campagne cacaoyère 2021-2022 a officiellement été lancée hier à Kekem, département du Haut-Nkam, région de l'Ouest par Luc Magloire Mbarga Atangana, ministre du Commerce (Mincommerce), qu'accompagnait Gabriel Mbaïrobe, ministre de l'Agriculture et du Développement rural (Minader). Le bilan de la précédente saison a été fait. Et la moisson était plutôt fructueuse.

Les informations rendues publiques par l'Office nationale du cacao et du café (Oncc) indiquent que la production nationale commercialisée s'est chiffrée à 292 471 tonnes soit une hausse de 41 320 tonnes par rapport à la campagne 2019-2020. Laquelle était de 251 151 tonnes. La région du Centre, premier bassin de production du cacao a enregistré un taux de 43,6% d'achat, suivi du Sud-Ouest (31,6%). Le cacao produit localement a été principalement sollicité par les exportateurs locaux que sont Telcar, Olam, Sic Cacaos et Amis.

Ainsi, 201 848 tonnes au total ont été destinées à l'exportation vers des destinations telles que la Hollande première destination de l'origine Cameroun, l'Indonésie, la Malaisie et la Chine. Et désormais aussi le Mexique et les États-Unis. En outre, le cacao local est livré à 33 acheteurs sur le marché international dont Cargill à hauteur de 49,02%.

En matière de qualité justement, la production a battu tous les records en termes de volume en soumission, meilleur pourcentage en qualité grade I des vingt dernières années, eu égard au contrôle de qualité auquel la production a été soumise. Le producteur camerounais a reçu un minimum de 1210 F/kg sur les 700f /kg prévu en début de campagne. La transformation a elle aussi connu une nette amélioration. En effet 66 793 kg ont été transformés en caramel, beurre et tourteaux. Sur le plan industriel, 62 341 tonnes ont subi une transformation. Le secteur a d'ailleurs accueilli une cinquième unité, Atlantic Cocoa.

D'après le directeur général de l'Oncc, Michael Ndoping, malgré cette embellie de la filière, des difficultés demeurent à savoir, le climat sécuritaire dans le Sud-Ouest, le non-respect des bonnes pratiques agricoles, les exportations non-contrôlées et les financements inadaptés au contexte agricole. Pour améliorer la productivité au cours de la campagne 2021/2022, l'Office compte entre autres poursuivre la domestication du cacao.

Pour le Mincommerce, la campagne cacaoyère 2021-2022 est placée sous le signe de l'excellence qualitative, la différenciation et la valorisation de l'origine Cameroun sur le marché extérieur et la densification de la transformation locale. « Non pas que nous allons cesser d'exporter la fève camerounaise, mais nous le ferons en la différenciant par la qualité et par le prix. Mais également nous devons bätir une industrie locale forte et conquérante », a-t-il déclaré. Le Minader pour sa part va poursuivre des actions d'intensification de l'entretien des vergers, de désenclavement des bassins agricoles enclavés, etc.