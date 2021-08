Ile Maurice: Le VPM Husnoo visite le nouveau siège du Conseil de district de Pamplemousses

communiqué de presse

Le Vice-premier ministre (VPM), ministre des Collectivités locales et de la Gestion des Risques de Catastrophe, Dr Mohammad Anwar Husnoo, a effectué une visite des lieux, aujourd'hui, au nouveau siège du Conseil de district de Pamplemousses, à Calebasses. L'objectif de la visite était de faire le point sur les aménagements mis en place pour que les employés du Conseil de district puissent travailler dans un environnement propice et être plus productifs.

Le ministre des Arts et du Patrimoine culturel, M. Avinash Teeluck, le Président du Conseil de district de Pamplemousses, M. Kalicharan Somaroo, et d'autres personnalités étaient également présents lors de la visite.

Dans une déclaration, le VPM a fait ressortir qu'auparavant, les Conseils de district de Pamplemousses et de Rivière du Rempart se trouvaient dans le même bâtiment jusqu'en 2012. De ce fait, Pamplemousses n'avait pas de siège propre à lui, comme ce fut le cas pour Flacq et Savanne. Les travaux de construction du nouveau siège du Conseil de district de Pamplemousses ont débuté en janvier 2019 et se sont achevés en décembre 2020, a-t-il précisé.

Par ailleurs, le VPM a souligné que le personnel du Conseil de district de Pamplemousses est actuellement en train d'aménager dans le nouveau bâtiment. Il a indiqué que le gouvernement a pour objectif de construire des bâtiments modernes pour abriter chaque Conseil de district séparément afin que le personnel puisse offrir un meilleur service à la communauté. Ceci, a ajouté le Dr Husnoo, vise également à regrouper tous les services d'un Conseil de district sous un même toit.

Pour sa part, M. Somaroo a affirmé que depuis le 26 juillet 2021, tous les services du Conseil de district de Pamplemousses sont offerts sous un même toit à Royal Road, Calebasses. Ceci, a-t-il souligné, constitue un avantage pour les membres du public car ils n'auront pas à se déplacer dans différents endroits pour bénéficier des services requis. Il a en outre remercié le ministère des Collectivités locales et de la Gestion des Risques de Catastrophe pour avoir financé le projet à hauteur de Rs 70 millions, ajoutant que les travaux de construction d'un atelier et d'un garage à l'arrière du bâtiment sont toujours en cours.

De plus, M. Somaroo a fait remarquer que le nouveau siège du Conseil de district offrira un meilleur service aux 18 villages dans le district de Pamplemousses.