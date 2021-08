Ile Maurice: FAO-Maurice - Vers le développement d'un système national d'identification et d'enregistrement des animaux

communiqué de presse

Un accord portant sur le Programme de Coopération Technique visant à fournir au ministère de l'Agro-Industrie et de la Sécurité Alimentaire un logiciel d'enregistrement du bétail à Maurice, a été signé, cet après-midi, au siège du ministère à Port Louis.

Le Senior Chief Executive du ministère de l'Agro-Industrie et de la Sécurité Alimentaire, M. Medha Gunputh, et le Correspondant national à Maurice de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), M. P. Khurun, étaient présents lors de la cérémonie de signature. Le représentant de la FAO pour les Comores, Madagascar, Maurice, et les Seychelles, M. Charles Boliko, est intervenu en ligne de Madagascar.

Lors son allocution, M. Gunputh a rappelé que l'une des contraintes majeures du secteur de l'élevage mauricien est le manque actuel de traçabilité des animaux et des produits animaux. Actuellement, le marquage est utilisé pour identifier les animaux mais ce système n'est pas soutenu par un système d'enregistrement efficace qui permettrait aux autorités d'assurer un suivi. En outre, les étiquettes sont régulièrement perdues ou altérées, ce qui entraîne une confusion considérable dans l'administration de l'identification des animaux, a-t-il ajouté.

Il a fait ressortir que plusieurs problèmes sont apparus en raison du manque de traçabilité des animaux et des produits d'origine animale, à savoir l'incapacité d'obtenir des informations correctes sur le cheptel national ; la surveillance inadéquate des troupeaux entraînant une faible productivité ; l'inefficacité du programme d'insémination laitière ; la mauvaise vérification des sources à l'abattoir ; la surveillance inefficace des maladies animales et des mouvements d'animaux ; le vol de bétail et l'abattage illégal ; et la mauvaise gestion des programmes d'aide aux éleveurs.

M. Gunputh a en outre souligné que le projet vise à atteindre les quatre objectifs principaux suivants : la préparation d'un Manuel de procédure détaillant le système d'identification des animaux et d'enregistrement des fermes agricoles ; la préparation de projets de règlements ; la conception d'un logiciel pour le fonctionnement du système national d'identification des animaux ; et la mise en place d'une stratégie de communication et le lancement d'une campagne de sensibilisation.

Intervenant en direct, M. Boliko a rappelé qu'en février 2019, Maurice a bénéficié d'un appui technique de la FAO sous la forme d'une consultation pour examiner le système actuel d'identification des animaux à Maurice, évaluer le cadre institutionnel et réglementaire, et préparer une évaluation des besoins.

Il a avancé que le système national d'identification des animaux s'inscrit dans le cadre du programme de coopération technique de la FAO, ajoutant que l'organisation a acquis des capacités techniques pour soutenir les pays dans le secteur agricole. Il a par ailleurs rappelé que la FAO fournit une assistance aux pays membres en termes de législation et de capacités institutionnelles et techniques.

En ce qui concerne le projet de système national d'identification et d'enregistrement des animaux, il a déclaré qu'il permettra d'améliorer la productivité, d'assurer le suivi des maladies animales et des mouvements d'animaux, de lutter contre le vol de bétail, et d'améliorer l'administration des éleveurs.