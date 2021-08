Cameroun: Musique - Nayah est là !

L'auteur-compositeur-interprète camerounaise, de passage à Douala, a présenté son dernier opus, « Chop Life », vendredi.

« Chop Life », ou une invite à profiter de la vie, quelle que soit la façon dont elle se présente. Un appel lancé en musique, sur cet opus que vient de commettre la chanteuse d'origine camerounaise Nayah, qui a débarqué à Douala la semaine dernière. Face à des hommes et femmes de médias mercredi dernier, l'artiste, auteur-compositeur-interprète, après un tour dans quelques médias de la capitale économique, a offert une session d'écoute - à laquelle ont d'ailleurs pris part de simples mélomanes.

Occasion pour les uns et les autres d'apprécier sa performance vocale, que ce soit sur le single présenté, que sur d'autres titres exécutés par la chanteuse, et de voguer dans un mélange de soul music mâtinée de zouk. Mais aussi de surfer sur les vagues de la pop et du RnB. Ce qui donne une idée de l'éclectisme de la jeune Nayah.

L'opportunité sera également saisie pour en savoir un peu plus sur le parcours de cette artiste née il y a un quart de siècle environ dans la région du Nord-Ouest Cameroun, et qui revendique déjà une dense expérience professionnelle. En 2015, elle performe, comme chanteuse principale, dans le groupe de jazz « The Exponent » basé à Washington DC. La même année, elle est nominée et lauréate du prix « Nega » de la meilleure chanteuse. A son actif aussi, des nominations pour le prix de meilleure chanteuse aux DMV African Entertainment Awards et aux Camea Awards en 2014 et 2015.

La chanteuse, qui a également partagé la scène avec des artistes camerounais confirmés (Salatiel, Mr Leo, Nabila, Locko... ), caresse à présent une grande ambition : prendre d'assaut la scène afrobeat comme jamais auparavant. « Chop Life », sorti cette année 2021, est disponible depuis quelques jours sur des plateformes de téléchargement légal. La discographie de Nayah comprend d'autres singles, dont « Motivation » et « All night ».