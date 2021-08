Congo-Brazzaville: Fête de l'indépendance - Les activités agro pastorales seront à l'honneur

Promouvoir les activités agro pastorales à travers une foire inter-arrondissements, c'est l'option prise par la préfecture du département de Pointe-Noire cette année pour marquer la fête nationale de l'indépendance. Deux sites ont été retenus afin d'abriter cet évènement qui se tiendra du 13 au 15 août.

La foire se déroulera sur le thème «Consommons désormais les produits congolais». Elle réunira les producteurs des six arrondissements de Pointe-Noire ainsi que ceux de la communauté urbaine de Tchiamba Nzassi évoluant dans l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'artisanat. L'événement est initié par la préfecture de Pointe-Noire en vue de contribuer à la promotion de la production locale et à la valorisation des acteurs ainsi que des métiers des secteurs concernés. Celui-ci se tiendra sur deux sites.

Le premier est le lycée agricole de Ngoyo (ex-Cema) qui accueillera les producteurs des arrondissements 1 Emery Patrice Lumumba, 3 Tié-Tié, 6 Ngoyo ainsi que de la communauté urbaine de Tchiamba-Nzassi. Le second site c'est la Chambre consulaire de Pointe-Noire où seront installés les producteurs des arrondissements 2 Mvoumou, 4 Loandjili et 5 Mongo-Mpoukou. Les personnes désirant participer à la foire peuvent se rapprocher des directions départementales de l'agriculture, de la pêche de l'élevage et de l'artisanat et également de la Chambre de commerce pour avoir des plus amples informations et s'inscrire.

La préfecture de Pointe-Noire offre, par cette foire, la possibilité aux Ponténégrins de découvrir le potentiel agro pastoral et artisanal du département, d'apprécier et de s'approvisionner en produits locaux de bonne qualité et surtout bios.