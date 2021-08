Afrique: Tirage au sort CAN 2021 - La fièvre des préparatifs

Pour le succès de la cérémonie prévue le 17 août prochain, le comité d'organisation est au four et au moulin au Palais des Congrès.

Du bambou et encore du bambou. À profusion. Difficile de ne pas le remarquer dès qu'on entre au Palais des Congrès de Yaoundé. Le matériau habille en effet presque entièrement la façade principale de l'édifice. D'ailleurs, les ouvriers travaillent à finir de l'installer sur les carreaux de verre au milieu des bruits de marteaux et de scies.

« Nous voulons, à travers cette décoration, faire ressortir la culture camerounaise », précise Fabrice Mayer, Directeur général de Leap Creative Studio, en charge de l'organisation de la cérémonie de tirage au sort de la Coupe d'Afrique des nations TotalEnergies 2021, le 17 août prochain. Le hall du palais des Congrès, où s'empilent également des planches de bois, est en pleine métamorphose. La salle principale n'échappe pas au fouillis typique des chantiers. Ici, des ouvriers s'attèlent sur la scène qui prend lentement forme. Les espaces réservés aux pays qualifiés sont déjà visibles. Ça fourmille de partout. Le temps presse.

D'ailleurs, hier, le ministre des Sports et de l'Education physique, Narcisse Mouelle Kombi, par ailleurs président du Comité local d'organisation (COCAN), est venu s'enquérir de l'état des préparatifs. A ses côtés, les responsables de Leap Creative Studio, et les membres de la commission Communication.

Tout ce monde va faire le tour de l'infrastructure : du hall qui servira d'espace d'accueil et de cocktail, à la salle où se déroulera la cérémonie proprement dite, en passant par les espaces VIP. Narcisse Mouelle Kombi s'est accordé de longues minutes pour s'enquérir de tous les détails pour que tien n'échappe au COCAN. Il faut finir l'installation du décor d'ici quelques jours pour démarrer les répétitions.

Il faut dire que Yaoundé s'apprête à accueillir du beau monde à l'occasion du tirage au sort. Outre la cinquantaine d'invités en provenance de la Confédération africaine de football, avec en tête son président, Patrice Motsepe, le Cameroun attend des anciennes gloires du football et les représentants des 24 nations qualifiées. La présence du président de la FIFA, Gianni Infantino, n'est pas à exclure. Il s'agit donc d'offrir à l'Afrique du football une cérémonie dont on se souviendra encore longtemps. D'ailleurs, Roshan Soomarchun, de Leap Creative Studio, annonce les couleurs : « Ce sera quelque chose qui n'a encore jamais été réalisé en Afrique. Nous allons surprendre tout le monde ».

Sans rentrer dans les secrets des dieux, on peut déjà dévoiler que la cérémonie, annoncée pour 19h, est calibrée en 90 minutes, le temps d'un match de football. Un thème sous-tendra cette débauche de sons et lumières : Alea Jacta Est, entendez « le sort en est jeté ». Le show s'articulera autour de cinq axes : la bienvenue, l'Afrique, le voyage au Cameroun, le tirage au sort en lui-même et la clôture.

Les spectateurs et les quelque 600 chanceux autorisés à assister à l'évènement auront un aperçu de l'offre du Cameroun en termes d'infrastructures sportives, touristiques, culturelles, etc. L'hymne officiel de la CAN retentira également dans la salle de 1500 places et la mascotte, Mola, s'offrira officiellement aux yeux de l'Afrique. Si après ça, vous n'avez pas hâte d'y être déjà...