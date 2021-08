Ile Maurice: Liberté de la presse - Notre collègue Narain Jasodanand convoqué aux Casernes

Vinash Gopee a porté plainte contre notre journaliste Narain Jasodanand à la suite d'un article publié le 27 juillet. L'article reprenait, entre autres, les propos du leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, qui avait parlé des prêts obtenus de la Mauritius Investment Corporation (MIC).

Après la déposition de Vinash Gopee, une special cell du Central Criminal Investigation Department (CCID) s'est penchée sur cette plainte et, dans une lettre datée du 9 août et signée par l'ACP P. Budhoo, le journaliste est convoqué aux Casernes centrales depuis ce matin, à 10 heures. Il est accusé d'avoir enfreint l'ICT Act et commis une diffamation criminelle.

Il sera accompagné de Me Béatrice Phanjoo de Michel Ahnee Chambers. On en saura un peu plus dans le courant de la journée.