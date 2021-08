Congo-Brazzaville: Sport et sécurité - La police sécurisera l'Académie de football Nonda-Shabani

La Fondation Nonda-Shabani a lancé la construction d'un bureau de police de proximité sur le site Dr Etienne Tshisekedi, dans la commune de N'Sele, à Kinshasa, afin de sécuriser l'Académie de football de l'ancien attaquant international et capitaine des Léopards, Chris Shabani Nonda. A travers sa Fondation, ce dernier s'est concentré sur l'encadrement de la jeunesse par le football avec ce projet d'érection d'une académie dans la périphérie de la ville.

La cérémonie de pose de la première pierre de construction du bureau de police a eu lieu en présence du vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipe Mandongo qui a déclaré à cet effet : « La population doit se sentir protéger par sa police. Et cela préoccupe le ministère de l'Intérieur au plus haut niveau. C'est ainsi que la Fondation Nosha nous a contactés, elle a tendu la main au gouvernement de la République dirigé par le Premier ministre, Sama Lukonde, sous le patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Ce gouvernement tient à l'épanouissement de l'homme qui est au centre de tous. Et cela corrobore le slogan Le peuple d'abord... ».

Dans son mot de circonstance avant l'adresse du vice-ministre, le président de la Fondation Nosha, le Dr Serge Nonda, a parlé de l'académie en ces termes : « Ce centre de football pour les jeunes, dont l'âge varie de 12 à 15 ans, n'abritera pas seulement les locaux pour les activités, mais aussi des salles de conférences, des locaux pour l'école normale, un hôtel et un jardin touristique. A son ouverture, l'académie accueillera 250 élèves sans discrimination de classe sociale. Ce sont des enfants qui auront rempli toutes les conditions physiques pour y être inscrits. D'abord les garçons puis les filles dans le respect du genre ».

Et de poursuivre : « La qualité de nos installations modernes qui seront érigées à cet endroit, sans oublier la présence des enfants qui seront internés et pris en charge totalement par la Fondation, l'étendue de notre quartier et l'ensemble de tous nos riverains méritent aussi l'encadrement et la sécurisation par la police nationale congolaise. Le rapprochement avec la police nationale congolaise ne date pas d'aujourd'hui, car depuis la création de la Fondation, elle nous a toujours accompagnés dans nos diverses manifestations... Notre collaboration avec la police cadre avec les objectifs de la Fondation, notamment dans le secteur de l'encadrement de la jeunesse, dans son programme de la lutte contre la délinquance juvénile et éradication du phénomène Kuluna ». Dr Serge Nonda a également plaidé l'implication directe du gouvernement, soulignant l'état de dégradation avancé de la route qui mène vers le site de l'académie.

Après les moments cérémonieux, l'initiateur de la Fondation, Chris Shabani Nonda, a fait le guide lors de la visite du vice-ministre de l'ensemble de l'assistance au site de l'Académie de football. Situé à Kinkole, ce centre s'étend sur onze hectares et abritera quatre terrains de football aux normes internationales (un terrain d'honneur et trois terrains d'entraînement) et les infrastructures annexes nécessaires à un centre de formation digne de ce nom et qui rivalisera certainement avec les grandes académies de football en Afrique.