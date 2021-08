Congo-Brazzaville: Covid-19 - Le salut à mains nues revient en force

Au cours des diverses activités politiques, économiques, culturelles, sportives, etc., qui se tiennent à Brazzaville tout comme à Pointe-Noire, les saluts à mains nues et par contact physique reviennent en force.

Dans le tout dernier communiqué de la coordination nationale de gestion de la pandémie, le 23 juillet dernier, il a été constaté le déni de la maladie dans une partie de la population et l'inobservation des gestes barrières. C'est ainsi qu'il y avait été décidé du maintien du port obligatoire et conforme du masque de protection, de l'observation partout, et par tous, de toutes les mesures barrières.

Dans la même lignée, obliger, sous peine de forte amende, les transporteurs en commun (autocars, taxis, trains, bateaux, hélicoptères et avions) et privés (voiture, bateaux et avions privés) à respecter la distanciation physique et à exiger de tout passager à bord le port conforme du masque de protection individuelle. Exiger des gérants des bars, restaurants et autres lieux de rassemblement de privilégier l'accueil des clients ou du public en extérieur et d'aérer des espaces d'intérieur lorsqu'ils reçoivent de la clientèle ou du public.

Le constat qui se fait chaque jour est que de plus en plus, le port conforme des bavettes et la distanciation physique ne sont plus respectés. En plus, les saluts s'effectuent maintenant par des mains et les accolades ont repris dans des milieux sociaux.