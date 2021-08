Congo-Brazzaville: Portrait - Enongo Lumumba-Kasongo engagée dans l'Afro-futurisme

Née aux états d'une mère ivoirienne, professeure à l'université Cornell, et d'un père congolais (RDC), professeur au Wells College, Enongo Lumumba-Kasongo, connue sous son nom de scène « Sammus » est une artiste, productrice de hip-hop, enseignante en sciences et mathématiques ainsi qu'en musique.

Enongo Lumumba-Kasongo est titulaire d'un doctorat en sciences et technologies de l'université Cornell, obtenu en 2019. Sa thèse examine la politique des studios d'enregistrement qui travaillent avec les communautés mal desservies. Elle est actuellement et, pour deux ans, chercheuse postdoctorale à l'Université Brown dans le département de musique, avec une spécialisation dans l'esthétique et les techniques de la musique de la diaspora africaine. Elle va débuter comme professeure assistante en 2022, pour dispenser des cours sur l'écriture des chansons hip-hop, les pratiques d'enregistrement ainsi que les musiques féministes. L'enseignante est également chercheuse post-doctorale au Cogut Institute for the Humanities. Depuis 2019, elle enseigne à l'Université Brown sur les sujets suivants :« Feminist Sonic Futures », « Poetry in/to Performance » et « Rap as Storytelling », qui examine les éléments de la narration dans un large éventail de formes de hip-hop.

De 2017 à 2018, Enongo-Lumumba-Kasongo a été enseignante au département de technologies, culture et société de l'université de New-York, dans le département science, technologie et société de la Tandon School of Engineering, où elle a enseigné les sujets suivants : « The politics of sound », « Science and feminism » ainsi que « Science and pseudoscience ». De 2012 à 2016, elle a enseigné au département des études scientifiques et technologiques de l'Université Cornell, où elle a dispensé les cours suivants : « The politics of sound », « Introduction to sound studies », « Introduction to science and technology studies » ainsi que « Ethical issues in health and medicine ». En 2016, elle a également enseigné l'introduction aux études américaines au département d'études américaines de l'Université Cornell, Ithaca, NY

Spécialiste du son

Enongo Lumumba-Kasongo est également directrice du son dans un studio de jeux vidéo dirigé par des femmes appelé « Glow Up Games ». Ce studio a travaillé avec la célèbre série télévisée « Insecure », diffusée par HBO. En effet, « Glow Up Games » a développé le jeu « The Come Up Game », qui permet aux joueurs de rapper, de créer leur style personnel et d'interagir avec le genre d'amis qu'aurait pu avoir Issa, personnage principal d'Insecure. Elle est également membre du collectif hip-hop The KEEPERs, un collectif international dirigé par des femmes noires, rassemblées autour d'une mission commune : mettre en avant la contribution des femmes à la culture hip-hop. En outre, Enongo est également co-productrice d'un podcast mensuel sur le fait d'exister / survivre en tant que créatif. Elle est également membre du conseil consultatif du programme arts sonores et industrie de l'université Northwestern à Chicago. Les domaines de recherche d'Enongo Lumumba-Kasongo sont l'afrofuturisme, les études sonores, le féminisme noire, la conception et la performance sonores de jeux vidéo, ainsi que les études et performances hip-hop.

Goût pour la musique et les jeux vidéos

Le père de Sammus et sa mère ont élevé leurs enfants à Ithaca, New York, où Sammus a non seulement développé son identité, mais son goût pour la musique de jeux vidéo. Son frère aîné jouait souvent et elle écoutait. Ainsi, Enongo Lumumba-Kasongo a fait ses débuts dans la musique sous l'influence de son frère aîné. « Un été, alors que j'étais au lycée, il m'a essentiellement montré comment faire des beats sur l'ordinateur », a-t-elle fait savoir au cours d'une interview, publiée par l'Université Brown. Elle a continué à produire des beats, mais n'a jamais mis de paroles sur cette musique, avant d'avoir obtenu son diplôme universitaire et de devenir professeur de mathématiques et de sciences à l'école primaire.

Son objectif était d'écrire sur les matières qu'elle enseignait afin d'inspirer ses élèves. « Je voulais essentiellement faire des chansons sur la façon dont c'était cool d'être un nerd », a-t-elle expliqué (Un nerd est une personne solitaire, passionnée voire obnubilée par des sujets intellectuels , peu attractifs, inapplicables ou fantasmatiques, et liés aux sciences et aux techniques). « Mais ensuite j'ai montré mon travail à beaucoup d'adultes autour de moi et ils se sont dit:" oh, c'est cool, j'aime votre point de vue. Donc à partir de là, j'ai continué », a rappelé Sammus.