Congo-Brazzaville: Droits humains - Une soirée culturelle à l'honneur des peuples autochtones

A l'occasion de la 27e journée internationale des peuples autochtones célébrée le 9 août dernier, l'association Cercle des actions sociales pour la prise en charge de la personne vulnérable (CAPV), que dirige Oraire Mesmin Oba, a organisé une soirée culturelle à Pointe-Noire dédiée à cette population.

Face au public ponténégrin, les autochtones venus de Sibiti, dans le département de la Lekoumou, du quartier Bènè à Gamboma, dans le département des Plateaux, et ceux de Pointe-Noire ont fait entendre leurs voix à travers leur savoir-faire dans le domaine de la pharmacopée et leur réticence sur la scolarisation de leurs enfants.

En effet, dans son action d'évangélisation et d'incitation à la scolarisation de l'enfant autochtone, le président du CAPV a initié une scène théâtrale qui a été jouée par les autochtones afin d'exprimer aux autorités présentes, comment certains chefs de famille autochtone s'opposent à l'éducation de leurs enfants.

Cet extrait de théâtre relate qu'un chef de famille ne connaissant pas l'importance et le pourquoi un enfant doit aller à l'école, empêche catégoriquement à ce dernier d' y aller, au profit des travaux champêtres. Par contre, un autre chef de famille averti, dont les enfants fréquentent avec les enfants bantous dans la même école, demande au jeune garçon d'aller porter plainte contre son père après avoir convaincu son ami autant de fois sans succès. Celui-ci reçoit la convocation et se rend au poste de police, accompagné de son fils (le plaignant). Arrivé sur les lieux, le policier qui le reçoit lui convainc de laisser l'enfant apprendre avant de lui présenter l'importance de l'éducation scolaire dont lui-même (policier) est un exemple. Séduit d'apprendre que ce policier qui a joué la scène avec eux est un vrai autochtone recruté à l'armée nationale comme tout autre policier congolais, il a accepté de céder.

C'est, d'ailleurs, la campagne d'incitation à la scolarisation des enfants que le CAPV mène dans les départements du sud du pays et dans la sous-région. «Nous travaillons avec la communauté autochtone de la Lékoumou avec une expérience dans la sous-région, nous avons mené les campagnes d'évangélisation et d'incitation à la scolarisation de l'enfant autochtone, en Guinée équatoriale, en RDC, au Gabon et au Rwanda. C'est toujours dans cet élan que depuis 2013 nous célébrons ces journées avec les autochtones tout en se référant du passage biblique qui parle des habitants de la forêt, notamment dans « Cantique des cantiques verset 13 », a indiqué Oraire Mesmin Oba.

Après cette scène, le public a échangé avec les autochtones devant leurs huttes érigées pour la circonstance et visité les stands des produits de la pharmacopée. Ces échanges ont permis aux Ponténégrins de se rendre compte du savoir-faire des autochtones dans le domaine de pharmacie traditionnelle. A cet effet, leur séjour est prolongé dans la ville océane pour leur permettre de soigner ceux qui veulent tenter leur expérience. Des consultations sont réalisées avant tout traitement à base des feuilles et des écorces des arbres. La prostate, la faiblesse sexuelle, le diabète, la stérilité et autres sont des pathologies qu'ils entendent soigner.

Notons que cette cérémonie a été aussi marquée par l'exposé du Dr Xavier Kitsimbou sur l'analyse de la loi 005 du 5 février 2011 et ses décrets d'application. Le gouvernement congolais s'est impliqué dans la prise des mesures sur le respect des droits des autochtones, la protection contre toute forme de discrimination, le maintien des structures et leur mode de vie traditionnelle mais l'effectivité de ces mesures se pose encore sur le terrain.