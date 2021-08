Ile Maurice: Assassinat de Kistnen - Essaie-t-on de faire porter le chapeau à Koomadha Sawmynaden ?

Nous vous en parlions dans nos éditions du week-end. Et lui avions donné un nom d'emprunt (NdlR, Maurice) pour protéger son identité. Pour cause : Jean Noel Heroso (photo), maçon, a été embarqué de force, dit-il, par des éléments de la Major Crime Investigation Team (MCIT) et interrogé deux fois dans l'affaire Kistnen, histoire de «dévir lanket», affirme un proche du dossier. Jean Noel Heroso a porté plainte lundi à l'Independent Police Complaints Commission (IPCC), accompagné de l'avocate Me Lovena Sowkhee.

Jean Noel Heroso s'est dit outré par les méthodes employées par les enquêteurs de la MCIT. Ainsi, le 4 août, une inconnue téléphone au maçon pour lui demander d'ériger un mur chez elle et lui donne rendez-vous le lendemain pour le conduire sur le site. Le jour du rendez-vous, Jean Noel est embarqué par deux policiers, direction les Casernes centrales.

Lorsque Jean Noel Heroso leur demande si c'est pour construire «enn miray», les policiers lui répondent : «Ki miray ? Éna kat miray pou twa. Dan kaso !» C'est alors qu'il réalise qu'il est entre les mains de policiers qui ne portent pas de masque... Jean Noel reconnaît l'un d'eux, ayant déjà été en contact avec le frère de ce dernier.

Aux Casernes, celui-ci le prévient : «Réflési bien ki to pou dir parski mo pou b** twa dan casela.» Le même policier rappelle la déclaration que lui-même, Jean Noel, a déjà faite à la police à propos de l'affaire Kistnen, tout en lui disant qu'il croit que ladite déclaration est mensongère. S'ensuit un chapelet de jurons et cela en présence d'une policière...

Le policier menaçant lui pose toutes sortes de questions sur Koomadha Sawmynaden et demande à Jean Noel de ne rien cacher et de ne pas protéger le frère de l'ancien ministre, Yogida Sawmynaden. «Lakord-la (NdlR, présumément la corde du pendu) déza lamwatié dan to likou. Pa les lakord-la désann plis (... ) Si ti kouma lontan-la, enn ta kalot to ti pou gagné... »

On aurait essayé ensuite de lui faire «avouer» qu'il «sait» ce que Koomadha «a fait» dans l'affaire Kistnen tout en lui faisant comprendre que s'il ne le reconnaît pas, il sera son complice. Après le refus du maçon, qui nie être au courant de quoi que ce soit dans l'affaire Kistnen, on lui fait quand même signer une déposition sans lui donner le temps de la lire. De plus, on le prévient : il ne doit pas parler du contenu de cet interrogatoire à personne et surtout pas à Koomadha Sawmynaden. Jean Noel a quand même tout raconté. À l'IPCC.

Après sa déposition à l'IPCC justement, Jean Noel Heroso, toujours accompagné de Me Lovena Sowkhee, s'est rendu à la MCIT, hier, pour informer la police qu'une plainte a été déposée contre le policier qui n'avait eu de cesse de le menacer et qui en charge du dossier, qui plus est. Selon Me Lovena Sowkhee, rendez-vous est pris ce matin pour la suite ou le recommencement de l'interrogatoire de Jean Noel Heroso mais cette fois avec un nouveau policier. On en saura plus aujourd'hui donc.

En attendant, sollicité pour une réaction, l'inspecteur Shiva Coothen, du Police Press Office, dit laisser le soin à l'IPCC de faire son enquête. Il n'est pas en mesure de nous dire si d'ici là, les enquêteurs de la MCIT seraient remplacés.