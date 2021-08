Angola: La BNA mène la surveillance du système de paiement à la consultation publique

Luanda — La Banque nationale d'Angola (BNA) a soumis mardi, à consultation publique la proposition de politique de surveillance du système de paiement angolais (SPA), dans le but de promouvoir la sécurité et l'efficacité des infrastructures du marché financier et les instruments de paiement.

L'activité de surveillance est un processus continu sur les infrastructures du marché financier en évolution permanente, que la Banque Nationale d'Angola réévalue périodiquement sa politique de surveillance, dans le but de la maintenir adaptée à la réalité et aux besoins du SPA.

La consultation publique sur le document, qui a lieu en ligne, se déroulera jusqu'au 31 août de cette année, selon un communiqué de la Banque centrale auquel l'Angop a eu accès ce mercredi, depuis son site Internet.

Au regard de l'évolution de l'industrie des paiements, le document en cours d'analyse remplacera la Politique de Surveillance, approuvée par l'Avis n°05/09, du 31 juillet 2013, publié en 2013, dont les modalités de fonctionnement figuraient dans l'Instruction n°09/09, du 31 de Julho, considéré comme un document « dynamique » pouvant être mis à jour à tout moment, selon la BNA.

Cette fois, l'intervention de la BNA dans la Superintendance du spa s'appuie sur des pratiques reconnues internationalement, notamment la documentation de référence du Comité des paiements et des infrastructures de marché (CPMI), par l'Organisation internationale des régulateurs de valeurs mobilières (OICV), ainsi que d'autres normes de références avec les ajustements et adaptations requis par la spécificité et les particularités du SPA.

Cet instrument, la Politique de Superintendance du SPA, établit un ensemble de principes et de procédures pour surveiller les systèmes et instruments existants et prévus, ainsi que l'infrastructure du marché financier et des prestataires de services de paiement (PSP), afin de les évaluer par rapport à ceux objectifs et, le cas échéant, induire des changements structurels fiables et durables.

Selon la proposition de ce document auquel l'Angop a eu accès, la BNA cherche à créer des conditions favorables à la concurrence et à l'innovation de marché, en veillant à ce que les pratiques de marché ne conduisent pas à des situations de monopole ou de contrôle par un ou quelques PSP, en plus de surveiller les politiques de tarification dans les systèmes de paiement pour empêcher la mise en œuvre de pratiques déloyales à l'encontre des utilisateurs.