Congo-Brazzaville: Zone économique spéciale - Des partenaires étrangers bientôt en visite à Maloukou

Le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso, a annoncé le 11 août la descente, dans quelques jours, des partenaires extérieurs à la zone industrielle et commerciale de Maloukou.

« L'Etat est en train de mettre tout œuvre pour chercher des partenaires, afin que les usines qui ne sont pas actuellement en fonctionnement puissent entrer en phase d'activité de manière globale », a fait savoir le ministre lors de sa visite dans ce site.

Quinze usines sont attendues sur ce site. Trois d'entre elles, opérationnelles et spécialisées dans le montage des tracteurs, en carrelage et dans la fabrication de tuyaux en PVC et de tuiles galvanisées ont été visitées par le ministre.

Pour valoriser ces usines, des contrats de location des entrepôts sont envisagés. Un contrat signé avec la société Eco-Camaco en est un exemple. « Le projet Eco-Camaco se fait en partenariat avec un acteur économique congolais, actionnaire à hauteur de 30%, un partenaire privé chinois, actionnaire à hauteur de 30% et l'Etat actionnaire à hauteur de 40%. Il sied de souligner que la promotion du partenariat public privé et la diversification de l'économie de notre pays doivent permettre à des acteurs congolais en premier lieu de pouvoir participer à cet effort », a estimé le ministre.

La visite de ce site a permis de s'imprégner des dossiers en lien avec cette zone industrielle, afin de transmettre au gouvernent des recommandations nécessaires pour la mise en œuvre effective des usines attendues. « A travers la visite de ce site, nous avons pu toucher du doigt la matérialisation de cette vision. Nous avons bon espoir que cet actif industriel très important pour notre pays va entrer en phase de production très prochainement », a-t-il déclaré.

Les travaux de construction de la Zone industrielle et commerciale de Maloukou ont été lancés en 2011. Sur ce site, 15 usines de fabrication de matériaux de construction, 4 entrepôts de stockage et une chambre froide ont été érigés par la société Asperbras pour le compte de l'Etat congolais. A ce jour, la totalité des aménagements prévus pour l'opérationnalisation de la zone n'a pas encore été réalisée. Les voiries à l'intérieur de la zone ne sont pas encore achevées et l'adduction en eau potable n'est pas effectuée. De même, les travaux d'électrification sont aussi en cours de réalisation.