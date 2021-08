Togo: Peter Solo enjaille Lomé grâce à un concert avec des enfants de la rue

L'artiste Peter Solo a proposé un atelier musical à des enfants des rues du Togo. Et leur projet a abouti à un concert à Lomé.

Des enfants des rues de Lomé ont réalisé un concert dans la capitale togolaise. Ils se sont produits après avoir suivi un atelier de formation conduit par l'artiste Peter Solo.

Fondateur du célèbre groupe Vaudou Game basé en France, le musicien a mis à profit ses vacances à Lomé pour initier des enfants des rues à la musique.

Peter Solo n'a pas oublié d'où il vient : "Je suis né à Lomé. J'avais perdu mes parents quand j'avais neuf ans. J'ai grandi dans la rue comme ces enfants. Je me vois en eux. Ils n'ont pas d'endroit où dormir. Ils dorment sur la plage. J'ai décidé de venir, de leur apporter un peu de soutien."

Une quinzaine d'enfants vivant dans les rues de Lomé ont donc appris à jouer de la guitare et de l'accordéon. Aucun parmi eux n'avait auparavant touché à un instrument de musique avant cet atelier.

"Les premières semaines ont été difficiles, délicates. Ils ont beaucoup travaillé", s'exclame Peter Solo, fier de ses élèves parmi lesquels il a pu repérer plusieurs talents.

Arrêter de ramasser les miettes

"On va focaliser sur ces personnes pour qu'il y ait une suite, pour qu'on arrive à voir ces jeunes de la rue en train de jouer, de gagner leur argent", explique-t-il. "Au lieu de rester dans la rue, d'attendre que les gens finissent de manger, ou qu'il reste des miettes et d'aller les chercher ou encore de demander de l'argent... Là, ils vont se produire eux-mêmes, ils vont jouer et c'est un travail pour gagner de l'argent. C'est ce qu'on leur apporte, quelque chose de concret "

Les trois semaines d'initiation ont été conclues par un concert devant des invités à Lomé. L'objectif était de leur donner une meilleure visibilité

Et ce n'est qu'un début pour Peter Solo : "Ce sont nos propres enfants. Il faut les mettre en visibilité. Et nous en tant qu'artiste, On a un petit nom donc on essaie de le porter pour que ces enfants soient visibles."

Au-delà de ces 15 enfants, le projet vise à sensibiliser sur la situation de près de 15.000 enfants qui vivraient dans la rue au Togo. Leur quotidien difficile s'est par ailleurs aggravé avec la pandémie de Covid-19.