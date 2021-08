Cote d'Ivoire: Botro/Festival international de la culture et des ARTs - Jacques Assahoré parrain de la 3è édition

Pour cette 3è édition du Fiacb, ce sont plus de 5000 festivaliers qui sont attendus.

La 3è édition du Festival international de la culture et des arts de Botro (Ficab) s'ouvre, ce jeudi 12 août 2021, au stade municipal de ladite ville, sous le parrainage de Jacques Konan Assahoré, directeur général du trésor et de la comptabilité publique, par ailleurs leader des cadres du département. Et il se refermera, le samedi 14 août 2021.

A en croire Emmanuel Amani N'Guessan, promoteur du Ficab, cette édition qui durera trois jours, va mobiliser près de 5000 festivaliers qui viendront non seulement du département, mais aussi et surtout des autres localités de la Côte d'Ivoire afin de découvrir le riche patrimoine culturel, gastronomique et touristique des trois cantons que sont Gblô-Mamela (Diabo), Gblô-Bré (Languibonou) et Satiklan (Botro). « Nous réservons beaucoup de belles surprises à tous les festivaliers en termes d'innovations », a-t-il révélé.

Dans la foulée, il a annoncé un programme pour le moins alléchant qui sera rythmé par des danses traditionnelles, des concours de beauté Awoulaba, Taloua klaman (jolie fille), Gbanflin klaman (joli garçon), de gastronomie, du meilleur chansonnier doté du trophée Kouamé Konan N'Sikan, sans oublier les jeux patrimoniaux tels que l'awalê, l'attê (jeu de toupie) et la lutte traditionnelle, les disciplines sportives comme le cross populaire, le maracana, la course à vélo traditionnel et à vélo handicapé.

Autres attractions et non des moindres, dira le promoteur, c'est le concert-géant, la foire commerciale, la parade carnavalesque, etc. « Ce programme, nous l'avons conçu pour les populations. Par conséquent, nous les invitons à venir faire la fête dans une ambiance carnavalesque », a-t-il lancé.