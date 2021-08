Togo: Le conseil d'Emmanuel Adébayor aux Eperviers locaux

Emmanuel Adébayor, l'ex capitaine de la sélection du Togo a rendu visite aux Eperviers locaux. Ces derniers sont en stage pour bien aborder la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 face au Sénégal.

Le Ballon d'or africain 2008 a dans un premier temps partagé son expérience avec locaux avant de leur donner des conseils. Adébayor a rappelé à ses jeunes frères la chance qu'ils ont et qu'ils ne devraient pas négliger.

« Il y a tant de joueurs qui aimeraient être à vos places mais malheureusement pour eux, ils sont chez eux à la maison. Il nous l'a toujours dit (Agassa Kossi), pour rentrer en sélection, la porte, elle est très petite mais pour sortir c'est 12 battants. C'est le joueur en forme du moment qu'on sélectionne »a laissé entendre Adébayor.

Il renchérit en mettant l'accent sur le sacrifice à faire pour atteindre le sommet.

« En étant sérieux, on peut faire une plus grande carrière que ce que j'ai fait. Agassa est la seule personne qui me dépasse en sélection. Il a fait 6 CAN et j'en ai fait 5. C'est le record. Si vous voulez gagner, c'est dans la tête. Aujourd'hui, il va falloir se fixer des objectifs. Ça fait deux CAN d'affilée auxquelles, le Togo n'a pas participé. Ce n'est pas normal. C'est à vous de décider de faire ce que nous, nous n'avons pas pu faire. Si vous voulez faire 7 CAN donc qualifiez-vous. Quand j'ai commencé la sélection en 1999, j'avais dit que je voulais créer mon propre histoire dans le football togolais et je l'ai fait, ça n'a pas été facile. C'est à vous de créer vos propres histoires » a conclu l'ancien joueur de Tottenham.

Pour rappel, les Eperviers locaux sont en stage jusqu'au 19 août 2021. Un match amical est prévu le 15 août face à une sélection de joueurs de la D1 et D2 non convoqués.