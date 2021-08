Algérie: Bordeaux - Le président confirme l'intérêt du Milan AC pour Yacine Adli

L'on évoquait ce mercredi l'intérêt du Milan AC pour Yacine Adli. Dans la journée, Girondinfos nous apprenait par «l'entourage du joueur» que Bordeaux et le club lombard ont scellé un accord pour le transfert du milieu de terrain d'origine algérienne de 21 ans.

Propriétaire du club français, Gérard Lopez a confirmé l'intérêt sérieux de l'AC Milan pour Adli.

« Il y a des intérêts de plusieurs clubs pour lui et d'autres joueurs. Notre mercato va s'accélérer maintenant, avec des départs et des arrivées. Il y a des discussions avec certains clubs, avec l'agent et le joueur bien sûr. Ce n'est pas faux de dire que l'AC Milan est bien placé et très intéressé. Après, on verra... Il y a 3 ou 4 jours, on parlait encore avec le joueur de comment construire le futur. Le mercato, c'est ça. Si ça se fait, ça se fera dans les jours à venir », a commenté le patron bordelais sur RMC.

Yacine Adli pourrait donc signer en faveur des Rossoneri dans les prochains jours.