Togo: Golfe 1 pense à la digitalisation de ses opérations !

Le 10 Août, de chaque année et ceci depuis déjà 4 ans, est célébrée la Journée africaine de l'état civil. Si cette journée est bien observée par les différentes communes du Togo qui ont désormais la charge des actes d'état civil que sont les actes de naissance, de mariage et de décès... c'est l'occasion une nouvelle fois pour la Mairie de la Commune de Golfe 1 Bè Afédomé de lever le voile sur les efforts menés ici et là pour mieux satisfaire les usagers dans l'obtention des actes précités.

Au chapitre des actes concrets déjà posés, des explications du Chef division Etat civil, Législation et Timbres de cette commune du Grand Lomé, Pierre-Paul Kwaku Tetteh, « pour faire comprendre la nécessité de ces actes, la politique qui est déployée est celle du rapprochement de la population et puis la communication ». Par rapprochement, il entend les efforts déployés pour « ouvrir des mairies annexes ». Il s'agit d'après lui de quatre annexes ouvertes « et d'autres qui vont venir dont celle de Klobatèmé ». Et quant à la communication, indique-t-il, « nous avons fait la sensibilisation sur certains médias du Grand Lomé pour parler du rôle et de l'importance de ces pièces d'état civil. Actuellement aussi, une très belle coïncidence, on a démarré ce 10 août, la tournée de sensibilisation des chargées des consultations pré natales dans les CMS de notre ressort territorial. Nous passerons par 6 centres médicaux socio-recensés ».

Un défi également que s'est lancée la Mairie de Golfe 1 de Joseph Koamy Gomado, c'est la digitalisation de ses services en matière de délivrance des pièces d'état civil. Sur la question, a confié M. Tetteh, « l'exécutif y a pensé depuis l'année dernière. Actuellement nous sommes à la réhabilitation du progiciel qui existait au temps où tout Lomé était une commune, et à la programmation de la formation des agents d'état civil pour ce progiciel. C'était un progiciel qui existe et que les techniciens sont en train de travailler pour réhabiliter le serveur existant ». et à l'entendre, c'est un défi qui tient à cœur à toute l'équipe de la Mairie afin de parvenir à un archivage plus simple et sécurisé des pièces délivrées et éviter les longues files d'attente devant leurs bureaux.

Finalité de tous ces efforts déployés par la nouvelle équipe dirigeante de la Mairie de Bè Afédomé, améliorer le taux d'enregistrement des naissances et par rapport aux autres actes.