Cote d'Ivoire: Pétanque / Championnat de Côte d'Ivoire de doublettes - Balnéaire pétanque club conserve son titre

Balnéaire Pétanque Club a conservé son titre de champion de Côte d'Ivoire, à la faveur du championnat national de doublettes qui s'est joué du 7 au 8 août à Yamoussoukro.

Balnéaire Pétanque Club, composé de la paire Assan Fabrice et Salif Kourouma, a battu (13-08) en finale la paire de Victoire Pétanque Club d'Adou Pamphile et Lasme Lavié dit Chapeau. C'est le deuxième sacre d'affilée de Balnéaire.

Si avec trois équipes en quart de finale, Victoire Pc semblait avoir mis toutes les chances de son côté pour le triomphe final, les internationaux Assan Fabrice et Salif Kourouma ont déjoué tous les pronostics pour s'imposer finalement. En quart de finale, Adou Pamphile et Chapeau de Victoire Pc se sont imposés (11-10) face à une autre doublette de Victoire Pc composée de Batai Edouard et Kouadio Julien. Balnéaire PC, pour sa part se débarrassait de l'As District (Hyradié Peho et Konan Julien).

Au terme de ces quarts de finale, Victoire PC réussit à placer deux équipes en demi-finale. Il s'agit des paires Adou Pamphile- Lasme Lavié et Aka Venance- Aïdara Mory. La première affronte l'équipe de Roro composée de Dago Elysée et Bakayoko Baba, tandis que la deuxième se présente face à Balnéaire Pc. Si Adou Pamphile et son compère passent l'écueil Dago Elysée- Bakayoko Baba (11-10), Aka Venance et Aïdara Mory butent sur Assan Fabrice et son coéquipier Salif Kourouma (07-11).

La finale oppose donc l'équipe de Balnéaire Pc à Victoire Pc. Une finale sous la forme de revanche pour Victoire qui peut laver l'affront subi face à Balnéaire en demi-finale. Mais, c'était sans compter avec cette équipe de Balnéaire visitée par les dieux de la pétanque et touchée par la grâce. Finalement, c'est elle qui s'impose (13-08) au terme d'une finale qui a tenu toutes ses promesses.

Après le titre remporté la saison précédente, Balnéaire Pc confirme sa suprématie sur la pétanque ivoirienne dans la catégorie doublette avec ce deuxième titre d'affilée. Cette fois, elle porte la griffe d'Assan Fabrice et Salif Kourouma. Ils ont reçu un trophée, deux polos, des médailles, un trophée et une somme de 200 mille F CFA.

L'équipe finaliste a reçu, elle aussi, des médailles, des polos et une enveloppe de 100 mille f Cfa. Les troisième et quatrième ont reçu 50 mille f CFA, deux médailles et deux polos. Les équipes classées de la 5e à la 8e place ont reçu chacune la somme de 25 mille f Cfa en guise de consolation. Prochain rendez-vous, le week-end du 21 au 22 août 2021, à Bouaké, avec le championnat national des triplettes.

21 clubs dont 10 d'Abidjan et 11 de l'intérieur, soit 54 doublettes et 108 joueurs ont pris part à cette compétition.