Madagascar: Diplomatie militaire - La Chine marque sa présence

A travers différentes formes de soutien, la Chine veut progressivement marquer sa présence dans le domaine de la diplomatie et de la coopération militaire en Afrique, y compris à Madagascar.

Comme les autres grandes puissances qui ont développé des années de coopération avec le continent dans le domaine de la Défense, l'Empire du milieu ne veut pas être en reste. À Madagascar, comme sur l'ensemble du continent africain, la Chine ne cache pas sa volonté de renforcer la coopération militaire. C'est un nouveau contexte qui permet, en tous cas, à la Grande île et à de nombreux pays de diversifier les partenariats, et notamment avec un pays qui ne cesse d'augmenter chaque année ses dépenses militaires afin de rattraper progressivement certaines puissances militaires mondiales et dans le but de renforcer davantage sa coopération avec des pays de l'hémisphère Sud.

Le budget chinois consacré à la Défense dépasse ainsi les 200 milliards de dollars cette année. Soit une hausse de 7% notée par rapport à l'an passé. Les Chinois ne lésinent pas sur les moyens dans ce domaine, pour des raisons géopolitiques évidentes. Et les pays africains ne souhaitent pas snober cette coopération avec une nouvelle grande puissance, malgré des partenariats traditionnellement établis avec d'autres pays amis depuis plusieurs décennies. La plupart des pays du continent sont, en effet, tributaires des grandes puissances militaires et économiques en matière de défense, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme international et la lutte contre la piraterie au cours des dernières années.

Se démarquer des autres grandes puissances

Cependant, pour la Chine, en matière de coopération militaire avec le continent africain, l'accent est mis sur la « paix » plutôt que la « défense », à l'image du Forum sino-africain pour la Paix et la Sécurité, une réunion internationale à laquelle des centaines de responsables de la Défense du continent africain ont été conviés. C'est une manière pour les dirigeants de Pékin de se démarquer de l'approche occidentale dans ce domaine.

Si la première présence militaire chinoise la plus spectaculaire sur le continent, au cours des dernières décennies, a été sans doute la mission des écurisation et d'exfiltration des ressortissants chinois de Libye en 2011, quand le pays a été en pleine guerre civile consécutivement au printemps arabe, la situation a très vite évolué. L'ouverture, en 2017, de la base militaire permanente de Djibouti n'a été sans doute que le premier grand pas dans la nouvelle approche chinoise. Car c'est sur le continent africain que la Chine ouvre ainsi sa première base militaire« permanente » à l'étranger. Une base appelée à accueillir plus de 20 000 hommes d'ici à 2026 selon les prévisions.

La participation militaire chinoise dans des opérations de maintien de la paix sur le continent se multiplie également, en collaboration avec l'ONU et l'Union Africaine. Dans le même temps, la Chine contribue énormément depuis quelques années à l'équipement des armées africaines. D'après le Stockholm international peace research institute, la part du marché des Chinois dans le domaine de l'armement en Afrique est de 17%, contre 11% pour les Etats-Unis.

À Antananarivo, le colonel Wang Tao, Attaché de Défense auprès de l'ambassade de Chine, se montre très actif pour le renforcement de la coopération militaire entre les deux pays. L'arrivée prochaine d'un navire de guerre chinois a été déjà annoncée, mais elle est conditionnée par la réouverture des frontières et l'amélioration de la situation sanitaire. L'Attaché de défense vient de visiter le laboratoire de langues du ministère de la Défense nationale. Selon le ministère, cette visite a consisté à « voir les possibilités d'enseigner la langue chinoise au sein de ce centre au profit des militaires Malgache ».

A noter également que, depuis quelques années, des militaires malgaches se rendent assez régulièrement pour des formations en Chine, à l'instar de certains de leur compagnon d'armes du continent africain. La Chine, en outre, souhaite davantage équiper l'armée malgache. Une coopération visiblement au beau fixe.