Madagascar: Affaire société Mailaka - Suivi réclamé par le Sempidou

Il y a deux poids, deux mesures ! C'est ce qu'a martelé le Syndicat des employés de la Douane (Sempidou) lors de son dernier assemblée générale, face aux cas de poursuites judiciaires contre les employés.

« Il est étonnant que le gérant fondateur de la société Mailaka ne se trouve pas en prison, alors qu'il a été enquêté par le PAC (Pôle anticorruption) et a fait un aveu. Dans cette affaire, un haut employé de la Douane a été condamné, mais reste en cavale. Et pourtant, nous connaissons tous l'affaire Tahiana, un cas d'emprisonnement sans aucune preuve.

De même pour quatre autres employés de la Douane qui ont été condamnés avec un simple Mémo. Nous réclamons le suivi de l'affaire Mailaka car ce genre de situation crée des tensions au sein de la Douane. Nous constatons une différence de traitement, depuis l'organisation interne jusqu'à la Justice », a déclaré le syndicat. Pour sa part, le président du Sempidou a fait appel à l'apaisement et a sollicité les employés de la Douane à œuvrer ensemble pour améliorer l'environnement interne, afin de limiter les discordes.

Ultimatum. À noter que le syndicat a également demandé au DG de la Douanes de prendre audience auprès du président de la République et du Premier Ministre pour leur demander d'intervenir afin de résoudre définitivement les problèmes précités. Un ultimatum de 20 jours a été donné lors de la dernière réunion. Le syndicat tiendra une autre assemblée générale extraordinaire le 14 août prochain pour discuter de la suite de ses requêtes qui concernent la politique douanière, l'affectation fréquente des employés, les textes sur les amendes et le manque de transparence de Gasy Net. Les membres du syndicat ont cité particulièrement « le cas d'impunité d'un certain haut responsable condamné à deux ans de prison ferme pour corruption et abus de fonction, mais reste toujours en cavale. Ce responsable n'a pas encore été abrogé et jouit encore de trois véhicules de fonction, de carte carburant (Fanilo) et d'autres avantages ».