Madagascar: Découverte musicale - Ako'Ala Band au no comment bar ce soir

Ulys, dreadlocks et guitare acoustique, sur la vidéo de Gasikara, titre qu'il a signé pour Ako'Ala Band.

AKO'ALA Band est une formation de jazz fusion très récente, tout juste créée cette année. Mené par le guitariste auteur-compositeur Ulys, le groupe propose une musique mélangeant sonorités traditionnelles à des mélodies issues tout droit du jazz. Ako'Ala se présente pour la première fois au public ce soir au sous-sol du no comment bar Isoraka. Ulys, Titi à la batterie, Harena à la guitare basse, Tsila à la guitare électrique et Morgane au chant vont offrir un répertoire comprenant leurs propres compositions, aujourd'hui à partir de 18 h. Et afin d'offrir un avant-goût au public, le quintet sans piano a posté en ligne, il y a 48 h, une chanson intitulée Gasikara sur sa page Facebook.

Un titre qui rejoint parfaitement la description de la musique du groupe : riffs de guitare traditionnels, une touche de jazz de temps à autre et des paroles tantôt chantées, tantôt clamées. Il faut tout de même préciser que la représentation de ce soir est dans une formule entièrement acoustique. On verra ce que le concert du jour va donner pour ce jeune groupe qui, pour l'instant, doit encore faire ses preuves et conquérir le public. Rien n'est encore gagné, même si le talent musical et la maîtrise sont déjà là.