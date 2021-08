Madagascar: Musique - Lianah fait son come-back

Ce n'est pas parce qu'elle se fait rare qu'elle n'est plus à la mode ! En fait, elle a pris de l'élan pour mieux sauter. Elle ne chante pas pour vite vendre. L'auteure de Tsonjoko a pris son temps !

La star de la région Boeny sort une chanson pour secouer ses inconditionnels traumatisés par la pandémie. Officiellement sorti il y a trois jours, » K'aza mihina maro » inonde les ondes des radios de la capitale et celles des grandes villes. La voix exceptionnelle de Lianah est en parfaite harmonie avec la mélodie. Le membre de Tsimihety Girls n'a pas retourné sa veste et ne cesse d'éblouir ses fans. Ce qui lui est particulier. Par ailleurs, l'artiste a un projet en vue, elle travaillera étroitement avec les membres des beatmakers comme Davalt et autres virtuoses. Elle a promis une année florissante en termes de musique pour satisfaire ses auditeurs.

Elle est connue pour ses interprétations toujours riches en émotions mais aussi pleines d'amour et de compassion. Son contact avec la musique date d'il y a 20 ans. Au début, c'était juste pour s'amuser mais, au fur et à mesure que le temps passe, elle décide de passer aux choses sérieuses. Alors, la chanteuse enchaîne avec de nouveaux morceaux, mais ceux-ci ne connaissent guère de succès dans les années 2000. Elle cherche alors des choses un peu palpitantes pour séduire le cœur de son public. À la fin de l'année 2005, elle collabore avec différents artistes.

Dès lors, Lianah devient une star. Ce deuxième semestre sera pour elle une période de travail pour confirmer au public sa présence. Comme tous les artistes de sa génération, elle espère être l'une des meilleures chanteuses de Madagascar. Et ce n'est pas facile quand on compose de la musique tropicale, un style actuellement en vogue et qui sature les ondes.