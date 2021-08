Afrique: 61 ans de la Côte d'Ivoire - L'ambassadeur Maurice Kouakou Bandama communie avec des Ivoiriens en France

La Côte d'Ivoire a célébré le samedi 7 août dernier, le 61ème anniversaire de son accession à l'indépendance. A l'instar de plusieurs représentations diplomatiques à travers le monde, l'ambassade de Côte d'Ivoire en France s'est parée des couleurs nationales pour célébrer ces moments de bonheur et de joie.

SEM Maurice Kouakou Bandaman était accompagné pour la circonstance de plusieurs invités.

Une occasion pour Monsieur l'Ambassadeur de rappeler l'importance de cette cérémonie après avoir traduit les remerciements du Président et du gouvernement ivoirien à tous ses invités.

« L'évènement historique que la Côte d'Ivoire commémore aujourd'hui représente un moment exceptionnel dans la vie de notre jeune nation. Aussi, la date du 7 août 1960 est le point de départ d'une marche glorieuse », a-t-il déclaré.

Et de rappeler que « le 7 août 1960, le président Félix Houphouët-Boigny proclamait l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire avec la grande ambition de bâtir une Nation de paix, unie, valeureuse et prospère ».

Il a ensuite retracé le parcours de son pays depuis cette date. « Afin de parvenir à la réalisation de cette vision, le gouvernement sous son inspiration, a adopté une politique d'ouverture sur l'extérieur avec un ensemble de mesures incitatives pour attirer les investisseurs étrangers. Cela s'est traduit par la construction d'infrastructures socio-économiques, avec le secteur de l'agriculture, comme base du développement économique et social de notre pays. En quelques années seulement, la Côte d'Ivoire réalisait un bond spectaculaire que certains orateurs ont appelé le miracle ivoirien des années 70 », a-t-il appris à ses invités.

Outre cette évocation historique, il est revenu sur la politique de paix prônée par le Président Félix Houphouët-Boigny. « Mais la grandeur de la Côte d'Ivoire que le Président Félix Houphouët-Boigny avait réussi à lui imprimer ne venait pas seulement de ses réussites économiques et matérielles, mais surtout de la grande générosité dont les Ivoiriens sont imprégnés, une grandeur tirée de notre hospitalité, de notre fraternité et de notre ouverture aux autres. Le Président Félix Houphouët-Boigny avait ainsi réussi à faire de la paix la deuxième religion de tous les Ivoiriens », a-t-il rappelé.

L'histoire des nations malheureusement nous enseigne aussi qu'elle n'est jamais linéaire. Et la Côte d'Ivoire n'a pas échappé à cette règle. « Notre pays a connu des contradictions internes répétées depuis les années 90. Lesquelles l'ont conduit à l'instabilité, à des coups d'état, à la rébellion armée et à la violente crise post-électorale de 2010 et 2011. Toutes ces crises rassemblées ont entrainé des milliers de morts », a regretté l'ancien ministre de la culture.

Ajoutant que cette triste période semble être un lointain souvenir. « Fort heureusement, depuis l'accession à la magistrature suprême en avril 2011, du Président Alassane Ouattara, cette période douloureuse est désormais derrière nous. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir des résultats réalisés tant sur le plan politique, social qu'économique. Notre pays a ainsi retrouvé sa place dans le concert des nations », a développé l'ambassadeur.

Indiquant que le processus de réconciliation est en marche en Côte d'Ivoire. Ceci est matérialisé par le retour massif des exilés suite à la crise de 2011, la libération des centaines de prisonniers, et le dégel des avoirs des acteurs politiques.

« Les faits les plus marquants sont le retour de l'ancien Président de la République, Laurent Gbagbo et sa rencontre chaleureuse, émouvante et fraternelle avec son frère et Chef de l'Etat Alassane Ouattara il y a quelques jours. Aussi, dans son discours à la nation, le Président de la République entend poursuivre ses efforts de paix pour renforcer la cohésion nationale », a-t-il relevé Bandama Maurice avant d'appeler chacun à s'inscrire dans ce processus.

Il faut signaler que cette cérémonie parisienne a été marquée par le salut aux couleurs, des prestations artistiques reflétant la diversité de tous les terroirs de la Côte d'Ivoire et une réception autour duquel Monsieur l'Ambassadeur et ses invités ont communié et échangé au bénéfice de l'image d'une Côte d'Ivoire unie.