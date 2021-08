Cote d'Ivoire: Lutte contre le paludisme - Le Pr N'Guessan Jean David met au point deux antipaludiques

Le Coordonnateur du consortium sur le paludisme, Pr N'Guessan Jean David, est lauréat 2020 du Programme d'appui à la recherche et à l'innovation de la Cedeao (Programme Pari), discipline pharmacopée, domaine sciences de la vie et de la terre. C'était ce mercredi 11 août 2021 à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.

La problématique du paludisme est toujours d'actualité dans nos pays avec plus de 400 000 décès par an dans le monde dont plus de 90% en Afrique.

Un consortium d'enseignants-chercheurs en fonction dans les Universités du Ghana, de Cap Vert et Côte d'Ivoire conduit par le pharmacologue ivoirien N'Guessan Jean David a mené une étude qui englobe la phytochimie, la toxicologie, la formulation et les essais cliniques d'une préparation optimisée de la pharmacopée traditionnelle de Côte d'Ivoire et d'autres pays de la sous-région.

Cette étude composée de plantes référencées dans la pharmacopée de l'Afrique de l'Ouest et ivoirienne a permis à l'équipe de N'Guessan Jean David de mettre au point deux antipaludiques sous une formulation améliorée disposant de tous les justificatifs relatifs à la propriété intellectuelle établie dans le respect de l'innovation.

Le Pr N'Guessan a précisé que leurs formulations ne sont pas toxiques et très bien tolérées par l'organisme des rats. « Nous avons conçu une formulation à base de trois plantes qui sont communément utilisées pour soigner le paludisme. Ces formulations ont déjà fait l'objet d'une thèse qui a été soutenue. Ce projet vise à poursuivre le travail à travers une étude clinique en collaboration avec des médecins de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Cap Vert (...). Dans au minimum trois ans, ce médicament peut être disponible. Il faut dire que moi-même, en tant que chercheur, c'est une grosse opportunité parce que ce fonds obtenu nous permettra de nous équiper, d'acheter des réactifs et d'être plus efficace à travailler », a indiqué le Pr N'Guessan qui est titulaire de Biochimie-Pharmacologie des substances naturelles à l'Ufr Biosciences.

Selon lui, ce prix obtenu vise également à améliorer la visibilité de l'université. « Il faut noter que les universités sont jugées à l'aune des prix qui sont glanés par leurs enseignants-chercheurs. C'est une valorisation de la recherche sous forme de phyto-médicaments qui auront subi tous les tests scientifiques », a souligné le vice-Doyen de l'Ufr chargé de la recherche Fulbright alumni, Pr N'Guessan.

Pour permettre à cette équipe d'enseignants-chercheurs, de médecins spécialistes de mener à bien cette étude, la délibération du jury du programme Pari qui s'est tenue, du 6 au 8 avril 2021, à Niamey au Niger leur a accordé une subvention d'un montant de 200. 000 USD soit 100 millions de fcfa.

La remise symbolique du prix s'est faite mercredi 11 août 2021 à l'Université Félix Houphouët Boigny de Cocody, en présence du Pr Abdoulaye Maga, Directeur éducation, science et culture de la Cedeao et de plusieurs personnalités de la communauté universitaire.

Ces résultats de la recherche ont été salués par le Directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Arsène Kobéa. « Les Universités sont au travail. Un exemple de recherche à suivre. Un cas qui va faire tache d'huile dans la recherche », a-t-il noté.

Pour sa part, le Directeur de cabinet du ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, Sylla Kalilou, s'est dit très heureux des travaux de recherche du Pr N'Guessan Jean David.