Ile Maurice: L'échangeur de Hillcrest désormais ouvert aux automobilistes

communiqué de presse

L'échangeur de Hillcrest, à Sodnac, a été inauguré aujourd'hui par le Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth. Le viaduc est désormais accessible au grand public.

A l'occasion, le Premier ministre a souligné que ce projet, à hauteur de Rs 318 millions, démontre l'engagement continu du gouvernement à moderniser le pays. Ce projet de grande envergure, a-t-il ajouté, représente une étape majeure dans le développement des infrastructures à travers le pays, dont les citoyens pourront en bénéficier.

Il a également indiqué que l'échangeur permettra de fluidifier la circulation et améliorer la sécurité routière autour du rond-point de St Jean. Il servira aussi de point d'accès majeur à La City Trianon et Emerald Ltée, entre autres, qui ont contribué à l'engorgement du réseau routier dans cette région.

En outre, le Premier ministre a déclaré que l'échangeur assurera également un accès direct à Quatre-Bornes et Sodnac pour les véhicules venant du nord par l'autoroute M1. Ce pont, qui sera une annexe au projet Metro Express, a été aménagé de manière à ne pas empiéter sur celui du Metro Express.

Il a rappelé que deux autres grands projets d'infrastructure sont en cours dans la région, soit les échangeurs situés respectivement au rond-point Jumbo / Phoenix et au rond-point Dowlut.

Le Dr. Mohammad Anwar Husnoo, vice-Premier ministre, ministre des Collectivités locales, de la Gestion des catastrophes et des risques; M. Alan Ganoo, ministre du Transport routier et du Métro léger, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international; M. Kavydass Ramano, ministre de l'Environnement, de la Gestion des Déchets solides et du Changement climatique; M. Mahendranuth Sharma Hurreeram, ministre des Infrastructures nationales et du Développement communautaire, ainsi que d'autres personnalités étaient présents à l'inauguration.

L'échangeur de Hillcrest

Le projet, démarré en juin 2019, a été réalisé par REHM Grinaker Construction Ltée.

L'échangeur propose un accès supplémentaire à Quatre-Bornes, en contournant notamment le rond-point de St Jean et la route de St Jean (A8). Les travaux entrepris dans le cadre du projet comprennent, entre autres, des relevés topographiques et de circulation, des études géotechniques, la conception et l'ingénierie détaillée des travaux, la conception et la construction de voies d'accès reliant l'autoroute M1 en direction du sud au rond-point proposé, le déplacement des services existants situés dans le corridor du projet et la fourniture de rampes de sécurité, et de panneaux de signalisation.