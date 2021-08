Ile Maurice: Le ministre Teeluck préside la réunion de la Task Force sur le prochain pèlerinage de Shrawani Maas à Grand Ba

communiqué de presse

Une réunion ministérielle de la Task Force sur le prochain pèlerinage de Shrawani Maas a été présidée, cet après-midi, par le ministre des Arts et du Patrimoine culturel, M. Avinash Teeluck, à Port Louis.

Le ministre de l'Environnement, de la Gestion des déchets solides et du Changement climatique, M. Kavydass Ramano, le ministre des Technologie, de la Communication et de l'Innovation, M. Darsanand Balgobin, et le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal, étaient également présents.

Des représentants d'associations socio-culturelles étaient présents pour discuter et partager des propositions quant à l'avènement du festival. L'objectif est d'assurer que le pèlerinage se déroule dans les meilleures conditions possibles.

Le ministre Teeluck a souligné que le but de cette réunion est de passer en revue les différents travaux entrepris par les différents ministères et départements. Il a également rassuré que le pèlerinage à Grand Bassin, qui aura lieu du 13 au 15 août 2021, pourra se dérouler dans les meilleures conditions sanitaires. Il a fait ressortir que le gouvernement prendra en compte les propositions soulevées par les différents représentants socioculturels afin que le pèlerinage se déroule dans de bonnes conditions.

Pour sa part, le ministre Ramano a appelé la population à respecter toutes les mesures sanitaires et a demandé aux représentants socioculturels d'assurer une bonne coordination entre eux en ce qui concerne l'heure et la date auxquelles les pèlerins convergeront vers Grand Bassin.

Le Dr Jagutpal a également lancé un appel aux pèlerins à éviter les regroupements et à faire preuve de discipline. Il a rappelé que la situation est encore très difficile, d'où la nécessité de se conformer à toutes les mesures sanitaires.

Quant au ministre Balgobin, il a souligné que pour contrôler l'accès au sanctuaire du Père Laval, une plateforme en ligne a été mise en place pour permettre aux pèlerins de réserver l'heure et la date auxquelles ils souhaitent se rendre au tombeau. Ceci, a-t-il souligné, permettra de mieux contrôler l'accès au site et facilitera la recherche de contacts au cas où des cas de COVID-19 seraient détectés.

Dispositions et travaux en cours

Les autorités concernées présentes ont fait le point sur les nombreuses dispositions qui seront prises, à savoir : l'approvisionnement en eau et en électricité, le nettoyage des toilettes, les travaux d'amélioration, l'éclairage, la distribution de poubelles, l'installation de postes médicaux et la provision d'ambulances.

En outre, des officiers de police seront déployés et des stand-by teams du Central Electricity Board, de la Central Water Authority, et du ministère de la Santé et du Bien-être seront présentes pendant le pèlerinage.

Sawan ou Shravana est le cinquième mois du calendrier solaire hindou. Ce mois est consacré à l'adoration du dieu Shiva.