Ile Maurice: Thé - Une somme de Rs 3,7 millions allouée aux planteurs de Bois Chéri, Grand Bois et La Flora

communiqué de presse

Les planteurs de thé des régions de Bois Chéri, Grand Bois et La Flora ont reçu une allocation estimée à un quantum total de Rs 3,7 millions pour environ 465 arpents sous culture de thé. Ainsi, environ 500 planteurs de thé dans ces régions ont reçu une one-off allowance de Rs 8,000 par arpent pour les pertes encourues sur les plantations en raison du confinement liée à la pandémie de la COVID-19 pour la période de mars 2020 à juin 2020.

Une cérémonie symbolique de remise de chèques a eu lieu, ce matin, à l'initiative du ministère de l'Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire en collaboration avec le Small Farmers Welfare Fund, au Bois Chéri Youth Centre. Le ministre des Finances, de la Planification et du Développement économiques, Dr Renganaden Padayachy; l'Attorney General, ministre de l'Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire, M. Maneesh Gobin ; le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Kumar Singh Jagutpal, et le Parliamentary Private Secretary (PPS)T M. Muhammad Ismael Rawoo, étaient présents.

Lors de sa déclaration, le ministre Padayachy, a exprimé son soutien et celui du Premier ministre à la communauté des planteurs de thé. Il a ajouté que le Premier ministre n'est pas resté insensible à la situation des petits planteurs à Maurice surtout lorsque ce dernier était ministre de l'Agro-industrie pendant la période 2000 à 2003. Il a souligné quelque mesures énoncées lors des deux derniers budgets pour apporter un soutien supplémentaire et un soulagement aux petits planteurs tels que le Self-Employed assistance scheme pendant le confinement pour promouvoir le secteur agricole. En tant que gouvernement responsable, il a ajouté que l'objectif est d'aider chaque citoyen et particulièrement les plus vulnérables à mener une vie décente.

Le ministre Gobin, a évoqué les conséquences occasionnées suite à la pandémie de la COVID-19 sur la communauté des planteurs et la population en général. Il a rappelé que Maurice fait partie des rares pays à disposer de doses adéquates de vaccins pour tous ceux qui peuvent être vacciner. Il a en outre appelé à la communauté des planteurs à s'inscrire auprès du Small Farmers Welfare Fund pour bénéficier des facilités octroyées par le gouvernement pour le bien-être des planteurs. Il a encouragé les personnes à consommer des légumes produits localement et s'est attardé sur les mesures mises en œuvre en ce sens.

Le ministre Jagutpal a rappelé que, comme annoncé dans le budget 2021-2022, le gouvernement a prévu une allocation pour les petits planteurs de thé afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs grâce à la culture et à la récolte du thé. Cette allocation, a-t-il ajouté, leur permetteront de mieux gagner leur vie.

Le PPS M. Rawoo, a souligné que des dispositions ont été prises pour la distribution de 50,000 plantes aux planteurs à travers le pays. Il a encouragé les jeunes à entreprendre la culture du thé afin de répondre à la demande grandissante en ce qui concerne la consommation de thé qui représente 1,800 tonnes par année contre une production de 1, 500 tonnes par année.