Ile Maurice: Relations bilatérales - L'Eau et l'énergie au cœur des discussions

communiqué de presse

'Deux grands sujets, notamment le secteur de l'eau et celui de l'énergie, qui occupent à la fois les équipes de l'Agence française de développement (AFD) et les autorités mauriciennes, étaient au cœur des discussions cet après-midi'. C'est ce qu'a fait ressortir l'Ambassadrice de France à Maurice, Mme Florence Caussé-Tissier, dans une déclaration à l'issue de la visite de courtoisie qu'elle a rendu au ministre de l'Energie et des Services publics, M. Georges Pierre Lesjongard, cet après-midi, à Port Louis.

Mme Caussé-Tissier a fait ressortir que l'entretien était à l'image de la relation entre La France et Maurice, riche de contenu, dans une tonalité de grande confiance et d'esprit constructif qui anime les deux pays de part et d'autre depuis plusieurs d'années.

Elle a souligné que les discussions, à titre d'exemple pour le domaine de l'eau, ont porté sur la subvention de EUR 600 000 accordée par l'AFD et qui permettent notamment de mettre en place le projet de création de deux observatoires de l'eau, l'un à Maurice et l'autre à Rodrigues.

En ce qui concerne le secteur de l'énergie, l'Ambassadrice de France à Maurice a indiqué que le volet efficacité a été évoqué, car ce dernier est particulièrement stratégique pour l'île Maurice d'aujourd'hui et de demain.

Avant sa rencontre avec Mme Caussé-Tissier, le ministre Lesjongard a reçu l'Ambassadrice de la République Arabe D'Egypte, Dr Alya'a Samir Borhan. Cette dernière a indiqué que les deux pays partagent des liens bilatéraux profonds et que l'Egypte souhaite partager son expertise dans plusieurs domaines.