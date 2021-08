Congo-Kinshasa: Atelier de renforcement des capacités des forces de sécurité... /Goma - Albert Fabrice Puela demande aux autorités militaires de faire preuve d'humanisme

Le Ministre de Droits Humains, M. Albert Fabrice Puela a pris part à un atelier de renforcement des capacités des forces de sécurité, de la police, de l'armée et de la société civile, dans la ville de Béni, au Nord-Kivu, le week-end dernier.

En effet, il était question pour ce dernier de faire respecter les droits humains dans cette partie du pays où l'état de siège a été proclamé depuis quelques mois déjà.

"Nous avons un merveilleux et immense pays que nous devons chérir, aimer et il y a pas un merveilleux pays sans la paix. Beaucoup ont l'impression que la ville de Beni c'est un milieu où on s'entretue, où on peut massacrer, égorger la population et l'impunité doit battre son plein. Non, la population de Beni ne doit plus souffrir ni être meurtrie ", souligne Fabrice Puela.

A en croire le numéro un des droits humains, la ville de Beni doit être pacifié et protégé, tout en encourageant la société civile de ce coin à continuer à dénoncer la violation de droit de l'homme, en vue de permettre aux forces de sécurité et autorités de la ville de pouvoir bien faire leur travail, afin de mettre en déroute les ennemis de la paix.

Dans la foulée, Fabrice Puela a dénoncé le fait que les droits de l'homme ne seraient pas respectés par certaines personnes, compte tenue de l'Etat de siège. Il a, sans autres formes de procès, exigé que ces crimes ne soient plus commis.

"L'état de siège ne doit pas être un alibi pour violer les droits de l'homme, car le droit de l'homme est sacré et le droit à la vie est le tout premier droit fondamental à travers le monde. Le territoire de Beni étant béni par Dieu, je demande aux autorités militaires de faire preuve d'humanisme car la vie d'une personne est sacrée. La sécurité de tout citoyen tient à cœur le chef de l'Etat car, il sera coté par les congolais en fonction de la pacification de l'Est de la RDC", a-t-il souligné.