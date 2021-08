Congo-Kinshasa: UCC - Le Député Juvénal Munobo insiste sur la loi de mise en œuvre de l'état de siège

C'était au cours d'une conférence-débat que le Député national Juvénal Munobo Mubi a fait savoir l'importance d'une loi de la mise en œuvre de l'état de siège décrété par le Président de la République.

Il revient à dire que jusque-là, il n'y a pas une loi de mise en œuvre de l'état de siège proclamé par Félix Tshisekedi et encore que rien n'a été fait en ce qui concerne l'évaluation progressive pour s'en assurer du bon déroulement des opérations, ni continuité d'administration de l'Etat.

Mardi 10 août 2021, il s'est tenue une conférence-débat à l'université Catholique du Congo, UCC en sigle, autour du thème : "Le régime juridique applicable à l'état d'urgence, l'état de siège et à l'état de guerre en droit positif congolais : entre thérapie et perspective". Cependant, il était question d'éclairer la lanterne des étudiants en droit de l'UCC, ainsi qu'aux différents invités la problématique sur l'instauration de l'état de siège en République démocratique du Congo.

En parlant de l'état de siège, il était aussi question de démystifier le concept voisin y assimiler, à savoir l'état d'urgence, l'état de guerre en droit positif congolais. Cette conférence a connu la participation de 4 intervenants dont le professeur "honorable" Daniel Mbau, le Député national Juvénal Munobo, le professeur Serge Makaya et le Doyen de la faculté de Droit, le professeur Bruno Lutumba, qui a ouvert la conférence avec le mot de circonstance.

Le thème était décortiqué en 4 sous-thèmes repartis selon le nombre des invités, avec la vision sur le thème central.

Prenant la parole, l'élu de Walikale, Avocat au barreau de Goma et Assistant à l'université de Goma, a relevé deux situations sur lesquelles il a énuméré la situation normale de fonctionnement de l'Etat et une situation d'exception. Il a martelé sur la situation d'exception qu'il a repartie en 3 branches, dont l'état d'urgence, l'état de siège et l'état de guerre.

En rapport avec l'état de siège décrété par le Président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo, il a cité l'article 85 de la Constitution qui stipule que " lorsque des circonstances graves menacent, d'une manière immédiate, l'indépendance ou l'intégrité du territoire national ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le Président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le Premier ministre et les Présidents de deux chambres conformément aux articles 144 et 145 de la présente constitution. Il en informe la nation par un message. Les modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège sont déterminées par la loi".

Au regard du contenu de cet article, il ressort 4 conditions que voici : la première consiste à la concertation entre le Président de la République, le Premier ministre et les Présidents de deux Chambres ; la deuxième relève de l'information au public ; la troisième c'est la déclaration à travers une ordonnance Présidentielle, enfin la quatrième condition retient la doctrine de la mise en œuvre.

En démystifiant ces 3 concepts, état de siège, état d'urgence et état de guerre, Juvénal Munobo a fait savoir que l'état d'urgence est déclaré lorsqu'il y a catastrophe naturelle tandis que l'état de siège c'est lorsqu'il y a des situations des troubles extérieurs. Dans ce cas, on assiste à un transfert de pouvoir des civils vers les militaires.

Ainsi, selon lui, jusque-là, il n'y a pas une loi de mise en œuvre de l'état de siège proclamé par Félix Tshisekedi, pas d'évaluation progressive pour s'en assurer du bon déroulement des opérations, ni continuité d'administration de l'Etat.