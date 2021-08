Afrique: En première ligne de cette bataille sanitaire - Angel Cosmetics et PALMCO offrent au Gouvernement 10 tonnes de produits contre la Covid-19

C'est dans le souci d'accompagner le gouvernement Sama Lukonde, que deux entreprises, Angel Cosmetics et PALMCO, ont répondu avec un cœur ouvert ce mercredi 11 août 2021, à la demande du gouvernement congolais, en fournissant des produits de lutte contre la propagation de la pandémie à coronavirus.

10 tonnes des produits de prévention à la pandémie à covid-19 ont été remises entre les mains de la vice-ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, à l'immeuble intelligent, siège du gouvernement central. Selon le Directeur Général de l'agence Galaxy Média, Jérôme Sekana, le gouvernement a vu ces deux entreprises à l'œuvre et en tant que partenaire, il a demandé un appui en produits de prévention contre le Covid-19 afin de permettre aux personnels et membres des cabinets de pouvoir se prévenir contre ce virus de la mort.

«Nous n'avons pas hésité à répondre à cette requête du Ministère de la Santé et aujourd'hui, nous sommes là avec 10 tonnes de nos produits qui seront certainement distribués au niveau des cabinets pour permettre à ceux qui travaillent au niveau des Ministères et qui connaissent déjà nos produits, de pouvoir les utiliser en bon escient pour protéger contre ce virus de la mort», a fait savoir le responsable de communication d'Angel Cosmetics.

Et d'ajouter :"C'est ainsi que nous avons depuis deux ans déjà commencé à distribuer ces produits au niveau de tous les marchés de la ville de Kinshasa et il n'y a pas plus longtemps vous nous avez vu distribuer ces produits dans tous les hôpitaux qui soignent les malades à Covid-19. Donc, c'est un geste normal pour nous. Nous sommes à la première ligne de cette bataille et nous devons venir au secours de tout le monde, mais dans les limites de nos maigres moyens"'.

En outre, le Charcom d'Angel Cosmetics a souligné que ces deux entreprises ne sont pas à leur premier geste, tous les marchés de Kinshasa ainsi que des hôpitaux qui soignent les malades de covid-19 sont déjà bénéficiaires des produits de Angel Cosmetics et PALMACO.

Parmi les œuvres et bénéficiaires des dons de deux entreprises, Jérôme Sekana a cité 300 tonnes de vivres et non vivres qui sont en route pour Goma afin de venir en aide aux victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo ; il y a deux ans, ces entreprises ont été les premières à descendre à Beni et à Butembo avec 100 tonnes de vivres et non vivres.

« Pour vous dire que chaque année, en tant qu'entreprise citoyenne, nous essayons de donner le peu que nous pouvons à nos consommateurs. Nous avions donné 5 tonnes à Congo Airways pour permettre aux passagers de cette compagnie arienne de bien se prévenir contre ce virus de la mort. 5 tonnes ont été donnés à la RVA, pour dire que nous n'avons pas commencé ici », a-t-il poursuivi.

Prenant la parole, la vice-ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumba, a remercié Angel Cosmetics et PALMCO pour avoir répondu à l'appel du gouvernement. « C'est vrai comme vous le savez, monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est très préoccupé par rapport à la santé de la population congolaise.

C'est ainsi qu'il nous a même demandé que nous puissions mutualiser les efforts afin de pouvoir ensemble mener cette lutte contre cette pandémie. Ce geste que vous venez de faire aujourd'hui prouve à suffisance que vous êtes prêts à accompagner le Président de la République ainsi que le gouvernement Sama Lukonde. C'est la vision que veut le chef de l'Etat de voir chacun se mettre au combat contre cette pandémie », a déclaré la vice-ministre après la réception de ce don en invitant aussi les autres entreprises à emboiter les pas de Angel Cosmetics et de PALMCO.

Il faut souligner qu'Angel Cosmetics et PALMCO sont deux entreprises citoyennes des droits congolais installées à Limete, en RDC et produisent des produits que la population congolaise utilise pour l'exécution des gestes barrières. Parmi ces produits il y a, les désinfectants, des gels à hydro-alcooliques ainsi que toute une gamme de produits qui détruisent toute sorte des bactéries à 99,9%. Et sont utilisés pour lutter contre la pandémie du Covid-19.