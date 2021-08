Congo-Kinshasa: Sur financement du Fonds de Promotion de l'Industrie/Kasaï Oriental - Jeannette Longa Musuamba a donné le go des travaux de construction des infrastructures scolaires

Lancement ce mercredi 11 Août des travaux de construction des infrastructures scolaires et sanitaires dans la Province du Kasaï Oriental sur financement du Fonds de Promotion de l'Industrie, FPI en sigle, de l'ordre de 14 millions de dollars américains.

Ce jour, La population du Kasaï Oriental goûte aux délices du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Le lancement des chantiers présidentiels, comptant pour ce programme de Félix Tshisekedi ne sont pas des chimères. Comme l'atteste ces images La pose de la première pierre a eu lieu à l'Institut Kalenda Mudishi d'où est, d'ailleurs, sorti le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et à l'Hôpital général de référence de la Muya dans la ville de Mbuji-Mayi.

Le Gouverneure Intérimaire Jeannette Longa Musuamba a donné le go des travaux en posant les premières pierres de construction en présence des deux conseillers principaux du Chef de l'Etat Marcelin Bilomba en charge de l'économie et finances ainsi que de David Mukeba Kalengayi du collège infrastructures. Le FPI qui finance ces travaux a été représentée par une forte délégation conduite par le Directeur Général Adjoint Intérimaire, M. Christian Ombilingo Mwaka. Il sied de signaler également la présence de toutes les autorités de la province dont Monseigneur Bernard Emmanuel Kassanda, Evêque du diocèse de Mbuji-Mayi.

L'opérateur public de financement des industries, le FPI est à la manœuvre depuis la conception de ces projets d'infrastructures d'intérêt public. L'acte a été accueilli positivement par la population de cette partie de la République choisie comme zone pilote.

Auparavant, le Directeur Général Adjoint intérimaire du FPI a procédé à la remise de six ordres de paiements à Mme le Gouverneur et à Mgr l'Evêque du diocèse de Mbuji-Mayi. Les deux parties choisies comme les agences locales d'exécution qui, à leur tour, ont immédiatement remis ces titres aux entreprises qui ont gagné les marchés

Le Directeur Général Adjoint intérimaire du FPI explique sur la vision de ce projet. « Pour le FPI, l'heure a sonné de lier l'acte à la parole. Beaucoup de discours ont déjà été dits au sujet du programme présidentiel de Lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités dans lequel le FPI a été enrôlé particulièrement pour les projets qui doivent être accomplis au niveau du Grand Kasaï. Aujourd'hui, après avoir suivi le processus laborieux mais méticuleux, qui a conduit à ce que les ailés puissent recruter les entreprises qui vont exécuter le travail sur terrain.

Aujourd'hui, le FPI est fier d'être devant vous et devant toutes les notabilités de la province du Grand Kasaï ou du Kasaï Oriental pour la remise officielle de titre de paiement qui est en fait l'engagement du FPI à soutenir la vision du Chef de l'Etat pour permettre à notre province de se doter des infrastructures modernes dignes de ce nom. Il ne s'agit pas pour nous de proposer à la population des ouvrages qui n'auront pour durer qu'un jour ou deux jours, il s'agit pour nous de soutenir la vision du Chef de l'Etat et cette vision à la vocation d'être pérenne », a insisté le DGA intérimaire du FPI.

Le Chef de la délégation, le conseiller principal du Chef de l'Etat, Marcellin Bilomba, a insisté sur la prise des consciences et le devoir de changement des mentalités quant au processus d'exécution de ces projets. « C'est un honneur, un plaisir pour nous de superviser ces travaux et de dire aux agences locales d'exécution qui vont superviser le déroulé de ce programme, d'être strictes et surtout d'éveiller à ce que les sociétés qui vont bénéficier de ce marché ne puissent subir aucune pression de quiconque de demander une retro commission. Il n'y a pas des retro commissions. Et que ces entreprises doivent se sentir libres de dénoncer toute manipulation de quiconque qui aurait l'intention de dire qu'il est le représentant du Chef de l'Etat ou que sais-je encore, c'est banni cette histoire, c'est révolu le trafic d'influence », a mis en garde le Conseiller Marcellin Bilomba.

Et de renchérir :"l'argent que nous mettons ici, ce n'est pas une donation présidentielle non ! C'est le trésor FPI, le compte FPI c'est un compte spécial que le Chef de l'Etat a décidé de le ramené dans le périmètre de trésor public, sauf que la manière de décaisser comme c'est un compte spécial, la procédure est facile alors que le compte général du trésor c'est un parcours du combattant dans la chaine de la dépense".

Et, enfin, l'autorité provinciale a, pour sa part, remercié toutes les parties prenantes en l'occurrence le chef de l'état pour son implication quant à l'aboutissement du processus. « Je commence par remercier le Chef de l'Etat, Son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, lui qui a fait de nous ce que nous faisons aujourd'hui, cela va droit au cœur.

Aujourd'hui le jour est arrivé où le FPI va remettre les chèques. Nous avons les constructeurs qui ont gagné le marché pour construire et non pour jouer. Kasaï Oriental a tant souffert, aujourd'hui c'est notre tour. Nous allons construire des pyramides chez nous et ce sera la fierté de notre province », a déclaré Mme le Gouverneur Intérimaire Jeannette Longa Musuamba.

Ces travaux qui vont notamment, concerner la construction, la modernisation et/ou la réhabilitation des infrastructures scolaires et sanitaires à Mbuji-Mayi. Ces travaux débutent, dans un premier temps, l'Hôpital général de référence de la Muya, l'Hôpital général de référence Saint Jean-Baptiste de Kansele et une banque de sang. Et, puis, le Complexe scolaire Kalenda Mudishi, le Complexe scolaire du 4 janvier, et l'Ecole Primaire de Kangaanga de Mupompa. Toutes ces infrastructures seront dotées des équipements modernes et alimentées en eau potable par des forages, des châteaux d'eau et des bornes fontaines.