Congo-Kinshasa: Denise Nyakeru donne le go de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel

La Première Dame, Denise Nyakeru Tshisekedi a lancé la semaine mondiale de l'allaitement maternel en République Démocratique du Congo, au Pullman Hôtel de Kinshasa, avec le Secrétariat Général à la Santé Publique, dans le cadre du Programme National de Nutrition (PRONANUT), avec l'appui des partenaires techniques et financiers le mardi 10 août 2021. Ces activités prendront fin le 17 août 2021.

Chaque année, la RDC consacre, à l'instar des autres pays, une semaine au mois d'août pour protéger, promouvoir et soutenir l'allaitement maternel. La RDC, fidèle aux recommandations internationales et agissant en harmonie dans le concert des nations, va organiser une campagne en marge de la célébration de cette semaine mondiale de l'allaitement maternel (SMAM) durant ce mois d'Août 2021. Le thème retenu pour cette année au niveau régional est : « Plus fort avec le lait maternel uniquement » et au niveau mondial : « Protéger l'allaitement, une responsabilité partagée ».

L'allaitement maternel n'est donc pas seulement l'affaire de femmes mais il nécessite l'encouragement et le soutien de tous, à savoir : les pères, les membres de la famille, la communauté, les agents de santé, les leaders politiques, administratifs, religieux et sociaux, les Médias, les employeurs, les décideurs qui doivent renforcer le soutien apporté aux mères allaitantes pour qu'elles puissent donner à leurs enfants un bon départ dans la vie.

C'est dans ce contexte que la très distinguée Première Dame de la RDC Mme Denise Nyakeru Tshisekedi en sa qualité de la Championne de la lutte contre la malnutrition a participé et lancé elle-même les activités de la SMAM 2021 dans le souci de contribuer dans l'amélioration de la situation nutritionnelle des enfants et femmes de la RDC.

En effet, plusieurs activités relatives à la promotion de l'allaitement maternel et le code congolais de commercialisation du substitut du lait maternel seront organisées en marge de cette célébration.

Parmi les objectifs poursuivis de cette campagne, nous pouvons citer : Contribuer à la réduction de la morbi-mortalité infantile due à la malnutrition sous toutes ses formes en accroissant l'application des directives nationales sur l'allaitement maternel; sensibiliser la population sur l'importance de l'allaitement maternel en tant que fondement de la vie et le code congolais de commercialisation du substitut du lait maternel à travers des messages ciblés par de multiples canaux de communication ;renforcer l'engagement des décideurs et partenaires de développement en faveur de l'allaitement maternel et le code congolais de commercialisation du substitut du lait maternel ;renforcer l'engagement des médias à mettre en évidence l'importance de l'allaitement maternel en tant que fondement de la vie et le code congolais de commercialisation du substitut du lait maternel ;accroître les capacités des communautés locales (société civile, leaders d'opinions, leaders religieux, prestataires et tradipraticiens). A mener un «plaidoyer à la base» en faveur de l'allaitement maternel et le code congolais de commercialisation du substitut du lait maternel.