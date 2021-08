Congo-Kinshasa: Linafoot - Les représentants des clubs réclament l'organisation des élections

Le comité sortant

C'est depuis quelques bonnes années que l'on a plus jamais organisé les élections à la Ligue nationale de football (Linafoot). Le comité Bosco Mwehu Kolefa nommé provisoirement en 2017 par la Fédération congolaise de football association (Fecofa), pour asseoir les affaires et organiser les élections dans deux ans, y est resté jusqu'à ce jour, bientôt 5 ans.

A la réunion d'évaluation de la 26ème édition du championnat national organisée ce mercredi 11 août, au siège de la Fecofa, à Kinshasa, les représentants de 16 clubs engagés à la Ligue I et ceux des clubs engagés à la Ligue II, ont constaté la fin du règne des acolytes de Constant Omari Selemani : Bosco Mwehu et sa bande, et ont réclamé la mise en place d'un nouveau comité par l'organisation des bonnes élections dans le délai.

Le président de l'AC Dibumba de Tshikapa, Me Guy Mafuta Kabongo, qui lui aussi a pris part à cette réunion comme représentant de son club, a expliqué clairement les choses : « nous sommes venus suivre une communication d'une commission de gestion qui est fin mandat. Ils ont fait le travail pour lequel ils ont été placés. Là, ils vont faire leur rapport à la Fédération. Pour nous, c'était une réunion d'au-revoir. Quoi de plus élégant que de dire un au-revoir à ceux-là que vous avez gérés pendant 4 ans. Ils ont compris qu'ils ne devaient pas partir comme ça sans dire au-revoir aux clubs. La commission est venue nous dire qu'elle a fini son travail et va partir. Eux, ils vont déposer leur rapport à la FECOFA et nous, les représentants des clubs nous allons déposer aussi le nôtre. Ensemble, on va voir comment rentrer dans la légalité qui est l'organisation des élections pour élire un nouveau comité ».

Formellement, il faut avouer que le comité a presqu'accompli toutes les missions qui était assignées par la Fecofa. La commission faut-il rappeler, a réussi à mettre en place de nouvelles orientations du championnat national avec un nouveau format, elle a réussi à créer la Ligue II, sans oublier la mise en application des exigences de la CAF sur le système d'octroi des licences des clubs. Il est donc temps pour cette commission qui a bien travaillé de sortir par la grande porte.

Le comité Dayomi veut s'accrocher ?

Mais dans la pratique, ce n'est pas ce que pense José Dayoni Wawa, qui a présidé cette réunion d'évaluation, en sa qualité du président a.i de la commission de gestion de cette instance sportive, Bosco Mwehu le président étant suspendu. En tout cas, José Dayomi n'a fait aucune allusion à cette manière de voir les choses du président Guy Mafuta. Il est resté évasif, se limitant à saluer les efforts fournis par les uns et des autres, et surtout ceux du gouvernement qui a pris en charge le transport des équipes d'une ville à une autre tout au long de la saison. Quand bien-même reconnait-il, qu'ils sont arrivés fin mandat, et doivent plutôt expédier les affaires courantes jusqu'à la mise en place d'un nouveau comité, issue des élections.

Pour sa part, Innocent Kibundulu (Secrétaire adjoint intérim de la Linafoot) a étalé le bilan du mandat réalisé ponctué par la mise en place d'un championnat direct et compétitif et la création de la Ligue II.