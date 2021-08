Congo-Kinshasa: "Tribalisme "ou cancer congolais et africain ?

Fausse conscience, selon Lohata ou conscience sans structure d'après Bayart, les luttes communautaires dites tribalisme (Je rappelle qu'en raison de son caractère péjoratif inhérent au discours colonial, l'UNESCO a longtemps souhaité que l'on bannisse l'expression de tribu au profit de celle d'ethnie), ne sont, en réalité, qu'une construction artificielle des élites modernisantes (Coulon) pour forcer la différence (Elikya Mbokolo) afin de diviser les congolais pour accéder aux avantages économiques et politiques modernes de manière définitive et exclusive. C'est malheureusement, un des thèmes sociaux les plus mobilisateurs (Etumahiele).

La masse ignorante y adhère massivement, confirmant la thèse de Tocqueville selon laquelle la masse aime les idées courtes stigmatisant les autres.

C'est la pensée chère aux ultra-conservateurs ou extrême droite. La masse ou le peuple congolais se mêle dans le combat des politiciens, alors qu'il en est la grande victime.

Il offre des béquilles ou des marchepieds à ces derniers dont l'égoïsme est légendaire, en s'appropriant des richesses congolaises au détriment du plus grand nombre.

C'est un instrument de lutte des acteurs politiques évoluant de manière restreinte dans le champ social propre et séparé du grand peuple et de toutes les communautés. Le jour où ce peuple le comprendra, il se libérera de l'oppression et de l'exploitation perpétrées par nos frères qui ont pris la place des colonisateurs. Lumumba, Kasa-Vubu, Bolikango et autres ne se sont pas battus pour appauvrir et diviser les congolais. Patrice Lumumba n'a-t-il pas déclaré que l'indépendance était une opportunité pour montrer à la face du monde que travaillant dans les conditions de liberté, l'homme noir congolais et africain, peut et doit réaliser le développement ?