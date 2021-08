Congo-Brazzaville: Salon des métiers du bois - La deuxième édition s'ouvre ce 13 août

Rendez-vous d'envergure consacré à l'exposition, la valorisation et à la promotion des œuvres des artisans congolais, la deuxième édition du Salon des métiers du bois (Sameb) va être lancée ce 13 août à Brazzaville, sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso.

Organisé par le ministère en charge des Petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du secteur informel, le Sameb vise à valoriser le bois, ses métiers et ses produits ; revivifier la filière bois en vue de son insertion dans le processus de diversification de l'économie nationale. L'initiative permettra aux artisans congolais d'exposer leurs meilleures œuvres et de valoriser leur savoir-faire.

Pour cette deuxième édition, l'évènement sera rehaussé par la présence de plus d'une cinquantaine d'artisans évoluant notamment dans la menuiserie, la vannerie, la bijouterie et la sculpture. Ce rendez-vous met aussi en relief des opportunités de création d'emplois, d'auto-emplois et de commercialisation.

En effet, cette manifestation prouve à suffisance l'importance qu'ont les métiers du bois dans les stratégies de diversification de l'économie congolaise, notamment dans la quête du "made in Congo". L'action vise également à encourager la créativité artisanale congolaise et à promouvoir le talent des artisans nationaux en vue de s'imposer sur le marché local concurrencé par les produits d'ailleurs.

Selon le Réseau des institutions de formation forestière et environnementale de l'Afrique centrale, le secteur du bois connaît un tournant énorme avec l'implication de plus en plus de femmes. Par ailleurs, ces dernières font face à de nombreuses difficultés considérées comme obstacle dans leurs épanouissements professionnels. Il s'agit de difficultés d'accès au marché, au crédit ; du manque d'outils de transformation, de formation, de structures d'encadrement.

Rappelons que la première édition qui a eu lieu en 2017 a connu un grand succès. De quatre millions de chiffre d'affaires en termes de ventes attendues, les artisans ont pu réaliser plus de douze millions lors du premier salon.