Congo-Brazzaville: Solola photo - Un Brazzavillois parmi les participants

Artiste visuel, photographe de mode, coloriste et éditeur photo, Styve Stratus fait partie des huit photographes qui participeront, du 14 au 19 août à Kinshasa, République démocratique du Congo (RDC), à la 2e édition de la Rencontre internationale de la photographie de la RDC (Solola photo).

De son vrai nom Ongoulobi Styve, Styve Stratus s'est lancé dans la photographie, il y a quelques années. Il a commencé dans le visuel au début des années 2013 en tant que graphique designer. Rapidement, il se fait remarquer par sa créativité et intègre une structure de la place en tant que graphiste. Pourtant, il ne s'arrête pas là.

Dans un souci d'extension de l'art visuel, Styve s'offre une formation approfondie en photographie. Grâce à son coup dʼoeil créatif, il se lance officiellement dans la photographie en 2017. Le portrait est sa spécialité car il y trouve son plaisir en rencontrant des modèles-photos de différents domaines. La maîtrise de la lumière et l'élégance des formes sont autant de traits qui caractérisent ses images.

« Les différentes rencontres que j'aie eues dans mon parcours, mon besoin de s'exprimer autrement et ma détermination font de moi celui que je suis aujourd'hui : un photographe polyvalent et contemporain. Je suis heureux de participer à ce rendez-vous et j'ai hâte d'être au jour J », a déclaré Styve Stratus.

Organisée par la photographe professionnelle Anastasie Langu Lawinner? sous le label de sa plate-forme Anas Vision, la deuxième édition de la Rencontre internationale de la photographie en RDC se tiendra du 14 au 19 août sur du thème « L'humain autour de la photographie ». Plusieurs activités à la carte de cet événement : des formations, des conférences, une exposition et un concours photo. Le but étant de réunir les passionnés de ce secteur dans un climat de partage d'expériences entre les professionnels et les amateurs.

Au regard des mesures barrières instituées pour lutter contre la pandémie de covid-19 et toutes les restrictions de déplacement, la deuxième édition de Solola photo se déroulera en présentiel et en ligne. Ainsi, outre la participation de Styve Stratus du Congo, l'événement connaîtra également la participation d'Anastasie Langu, Moses Sawasawa, Stéphanie Bujiriri et Pierrot Kekele de la RDC ; Pierre Vannoni de la France ; Ntwari Igor du Burundi ; Anjo Banku des Etats-Unis d'Amérique.

Notons que pour l'édition de cette année, l'événement prévoit un programme dénommé « Essentiel solola foto ». Ce dernier est le fruit d'une collaboration entre la structure Anas vision et l'ONG « Jeunesse sourde ambitieuse ». Il s'articulera autour d'un atelier d'initiation à la photographie, beaucoup plus au profit des femmes et personnes vivant avec handicap.