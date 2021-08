Cameroun: Rdpc-Lékié - Le respect des textes prescrit

Objectivité et transparence devront guider les opérations de renouvellement des organes de base qui ont été lancées mardi dernier à Monatélé par le mandataire du Comité central, Bidoung Mkpatt.

A l'instar du reste du Cameroun, la Lékié est dans le bain des opérations de renouvellement des organes de base et des organisations spécialisées du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC). En procédant mardi à Monatélé au lancement solennel desdites opérations, le président de la Commission départementale de contrôle de la Lékié s'est montré pédagogue tout au long de la rencontre. Bidoung Mkpatt n'a eu de cesse de rappeler aux militants, sympathisants, élites et autres chefs traditionnels présents en la permanence du parti les directives en vue d'une opération sans anicroches et sans heurts entre camarades d'une même famille politique.

« Il nous revient la complexe responsabilité de mener en toute objectivité cette opération qui, plus que par le passé, doit permettre au département de la Lékié de confirmer sa place d'être un des piliers incontournables du Renouveau et du RDPC en désignant des jeunes, des femmes et des hommes avec une grande ouverture d'esprit, portés par la passion de faire relever au RDPC tous les défis d'avenir », a-t-il martelé.

Se référant à la circulaire du président national et à la note d'application du secrétaire général du Comité central, l'orateur rappelé à l'assistance que l'objectif final est de porter aux différents postes de responsabilités des militants « convaincus et convaincants, loyaux, fidèles, disciplinés et compétents dont les états de service au parti sont largement éloquents ». Afin de permettre au RDPC d'être plus « conquérant et davantage rayonnant ». Séance tenante, près de 6 millions de F ont été cotisés pour permettre une meilleure mobilité des équipes chargées de la supervision de ces opérations à travers les neuf arrondissements du département de la Lékié. Mais, les contributions restent ouvertes auprès des chargés de mission de la Commission départementale.