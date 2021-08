Cameroun: Bonabéri - 5 000 litres de carburant saisis

Hier, 11 août, la prise était encore dans les locaux de la brigade maritime (gendarmerie) du port de Douala. Quelque 5 000 litres de carburant d'origine douteuse, et de qualité non encore évaluée. Selon des informations obtenues par CT, cette cargaison a été saisie lundi dernier à Bonabo, non loin de Mabanda, par Bonabéri (dans l'arrondissement de Douala IV). « Le chef d'unité a reçu un renseignement selon lequel des gens stockaient du carburant dans un lieu au quartier », explique une source proche de l'enquête.

Des éléments vont donc être dépêchés à l'endroit indiqué, et après une approche idoine, vont prendre des trafiquants en pleine opération de stockage. Deux « manutentionnaires » seront arrêtés, tandis que trois autres personnes trouvées dans le dépôt de fortune réussiront à s'enfuir. Les gendarmes sur place constatent vite que leurs renseignements étaient bons : le site est une véritable soute à carburant. Le produit et les deux suspects appréhendés sont par la suite embarqués pour la brigade. Ces derniers se présenteront plus tard comme de simples employés. Le propriétaire du carburant objet de trafic reste activement recherché.