Cameroun: Mefou-et-Afamba - Poignardé à mort par sa compagne

Alain Wong, 37 ans, chauffeur, a perdu la vie lundi dernier au quartier Carrière, non loin de Mfou, au cours d'une violente dispute avec sa conjointe, Emance Enyegue.

Les populations du quartier Carrière (Mefou-et-Afamba) sont encore sous le choc. Alain Wong, un chauffeur habitant le coin a été assassiné par sa compagne lundi dernier. Au poste de police de Nkoabang, on indique que tout serait parti d'une scène de jalousie. Emance Enyegue, 29 ans, après le drame serait allée immédiatement à la police. « Elle est sortie en journée avec son copain et ils sont allés dans un bar du quartier prendre quelques verres.

En pleine conversation, Alain Wong a arraché son téléphone car il avait remarqué qu'elle causait avec une autre personne. Il s'est énervé et est rentré chez lui avec son téléphone en poche. Elle l'a suivi mais n'a pas pu le récupérer. Le jeune homme la retrouve chez elle par la suite. Et une dispute violente éclate. En voulant se défendre, elle a récupéré un couteau de cuisine et l'a poignardé au niveau de l'épaule », relate une source policière.

Version proche de celle d'un ami du défunt, également voisin de la compagne qui confie que depuis son appartement, il a entendu des voix s'élever. À travers sa fenêtre il remarque que la jeune dame échange avec le cousin de son compagnon. Lequel essaie de la calmer. Après quelques échanges, ils se séparent. Vers 22h, Alain Wong s'amène et frappe à la porte de Enyegue.

Mais personne n'ouvre. « Je pense qu'il a forcé la porte et a pu l'ouvrir. Quelques minutes après, le calme est revenu. J'étais très fatigué, je ne me sentais pas bien, je me suis assoupi. C'est un bruit à l'extérieur qui me réveille. Quand je regarde à travers ma fenêtre, j'aperçois Enyegue qui lance un objet au-dessus du toit de sa maison. Puis, je la vois entrer dans la maison et ressortir ensuite en traînant quelqu'un au sol. Après quoi, elle est partie en courant ». Le témoin révèle qu'au moment où il est arrivé auprès du défunt, il n'y avait plus rien à faire.

« Il avait beaucoup saigné et était inerte. J'ai juste pris le téléphone pour appeler sa famille qui ne réside pas loin de là », poursuit le témoin. Au poste de police de Nkoabang, on précise que le jeune homme de 37 ans a reçu plusieurs coups de couteaux « au niveau de la gorge, de la poitrine et du genou », confirme Francis Wong, son frère cadet, contrairement à ce que dame Enyegue fait croire. Cette dernière a été transférée à la Délégation régionale de la police judiciaire (Drpj) du Centre.