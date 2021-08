Ile Maurice: Affaire St Louis - Le Principal Engineer du CEB relâché contre une caution

Rs 25 000. C'est le montant que Manoj Kumar Jahajeeah s'est acquitté en cour de district de Curepipe, ce jeudi 12 août, pour recouvrer la liberté conditionnelle. Arrêté ce matin par les enquêteurs de la Commission anticorruption (ICAC) dans le sillage de l'affaire St-Louis, le Principal Engineer du Central Electricity Board (CEB), a été traduit devant le tribunal sous une accusation provisoire de «using his office for the purpose of gratification».

Selon l'acte d'accusation, il lui est reproché d'avoir en 2014, en tant que haut cadre, modifié les spécifications portant sur l'évaluation ou l'examen des offres pour l'attribution du projet de redéveloppement de la centrale Saint Louis, dans le but de favoriser la firme danoise, Burmeister and Wain Scandinavian Contractor (BWSC). Cela, tout en permettant un appel d'offres taillé sur mesure.

Les enquêteurs n'ayant pas émis d'objection quant à sa demande de remise en liberté, étant donné qu'il détient un casier judiciaire vierge, Manoj Kumar Jahajeeah a retrouvé la libération tout en signant une reconnaissance de dette de Rs 200 000. Il doit aussi se rendre au poste de sa localité une fois par semaine entre 6 et 18 heures. Il a retenu les services de Me Rajesh Unnuth.

Pour rappel, ce scandale portant sur ce projet de réaménagement de la centrale de St-Louis a éclaté après que des officiers de l'administration mauricienne ont été soudoyés par une firme danoise. C'est du moins ce que viennent révéler les conclusions d'une enquête de la Banque africaine de développement livrées dans le courant de la semaine. Et ceci, ayant mené à l'arrestation de Bertrand Lagesse, ingénieur de profession et consultant de cette firme danoise, à Maurice et celle d'Alain Hao Thyn Voon, l'Executive Director de Pad Co.