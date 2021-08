Togo: Les mots du Maire Gomado à la Jeunesse de Golfe 1 - "Ne vous livrez pas à la délinquance, à la consommation des stupéfiants et à la recherche du gain facile"

Ce 12 Août 2021, le monde entier célèbre la Journée internationale de la Jeunesse. Pour l'occasion, le Maire de la Commune de Golfe 1, Joseph Koamy Gomado, a décidé de s'adresser à la jeunesse de sa comme et partant, à toute la jeunesse togolaise. Dans un message dit d'espoir il convie cette jeunesse togolaise, "à avoir confiance" en elle et "à ne pas désespérer face aux nombreux défis auxquels tous les jeunes togolais en général et ceux de notre commune en particulier sont confrontés".

Aussi, invite-t-il "à ne pas vous livrer à la délinquance, à la consommation des stupéfiants et à la recherche du gain facile à travers la prostitution et la contrebande, mais de cultiver l'excellence, les valeurs civiques et citoyennes, la cohésion sociale et la paix qui constituent des gages certains de tout développement harmonieux et durable". Il formule toutes ces sollicitations à cette jeunesse togolaise et celle de sa commune car, dit-il, elle est "ce que nous avons de plus cher".

Toujours aux côtés de la jeunesse de la Commune de Golfe 1 depuis son arrivée à la tête de cette commune avec son exécutif, M. Gomado, promet une "attention particulièr de l'exécutif communal à l'endroit de la jeunesse "et qui sera concrétisée très prochainement à travers des actions palpables".

Voici le message dans son intégralité....

En ce jour de la commémoration de la journée internationale de la jeunesse, ce 12 août, je tiens d'abord à vous remercier, vous les vaillants jeunes de la commune Golfe 1, pour votre pleine adhésion à la vision de notre conseil municipal.

Je voudrais ensuite vous exhorter à avoir confiance en vous et à ne pas désespérer face aux nombreux défis auxquels tous les jeunes togolais en général et ceux de notre commune en particulier sont confrontés.

La jeunesse, c'est ce que nous avons de plus cher, puisque vous constituez les bras valides que nous devons mettre au travail pour assurer le développement de notre commune.

Je vous demande de ne pas vous livrer à la délinquance, à la consommation des stupéfiants et à la recherche du gain facile à travers la prostitution et la contrebande, mais de cultiver l'excellence, les valeurs civiques et citoyennes, la cohésion sociale et la paix qui constituent des gages certains de tout développement harmonieux et durable.

Je tiens, enfin, à vous rassurer de l'attention particulière que l'exécutif communal à votre endroit et qui sera concrétisée très prochainement à travers des actions palpables.