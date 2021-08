Afrique: Lancement de l'édition 2021 du concours Ecobank Fintech Challenge - Les candidatures en cours jusqu'au 20 septembre prochain

Le groupe Ecobank lance l'édition 2021 de son Ecobank Fintech Challenge. Ce concours s'inscrit dans le cadre de l'engagement de la banque à promouvoir l'essor du digital en donnant aux start-ups africaines l'opportunité de faire connaître leurs solutions fintech. Les candidatures sont ouvertes aux start-ups et développeurs des 54 pays d'Afrique, ainsi qu'aux fintechs internationales ayant pour point d'ancrage l'Afrique.

Le groupe bancaire panafricain, Ecobank lance la 4ème édition de son concours dénommé Ecobank Fintech Challenge. Ceci, fait-il savoir, s'inscrit dans le cadre de son engagement à promouvoir l'essor du digital en donnant aux start-ups africaines l'opportunité de faire connaître leurs solutions fintech.

A l'issue de la cérémonie de remise des prix prévue en novembre 2021, le groupe bancaire indique que tous les finalistes bénéficieront du programme Ecobank Fintech Fellowship. En ce sens, souligne-t-on dans le communique de la banque, les trois premiers lauréats recevront un prix en espèces, soit 15 000 $, 12 000 $ et 10 000 $ respectivement.

Une occasion pour le groupe bancaire panafricain d'inviter les entrepreneurs Fintech africains à participer, à cette 4ème édition du Ecobank Fintech Challenge en s'inscrivant à l'adresse : https://Ecobankfintechchallenge.com.

M. Ade Ayeyemi, directeur général du groupe Ecobank, a réitéré l'engagement de Ecobank à stimuler l'innovation sur le continent, en soulignant : « L'impact mondial de la Covid-19 a rendu plus pressante la nécessité de numériser et de transformer les opérations bancaires. » Par conséquent, ajoute-t-il, en tant que groupe bancaire, nous sommes plus que jamais convaincus que l'innovation et la technologie sont l'avenir de la banque et nous réaffirmons notre engagement sans faille à identifier et à soutenir les développeurs les plus prometteurs d'Afrique ; afin de faire connaître leurs solutions et d'améliorer nos services grâce au Ecobank Fintech Challenge.

Pour sa part, Tomisin Fashina, directeur des opérations et de la technologie du groupe Ecobank, a précisé : « Nous croyons fermement que l'Afrique est un vivier de talents ; les start-ups du secteur de la fintech ont besoin d'un accompagnement spécialisé et ciblé afin d'être prêtes à mener des activités commerciales. »

À travers le programme Ecobank Fintech Fellowship, poursuit M. Fashina, « nous assurons une formation dans le cadre d'un mentorat avec des équipes techniques internes de haut niveau et avec nos partenaires internationaux, afin de contribuer à façonner et à redéfinir la stratégie et l'orientation des fintechs africaines ».

Conçu en partenariat avec la société de conseil Konfidants, le Ecobank Fintech Challenge est parrainé par plusieurs partenaires en Afrique et dans le monde, notamment ACCION, Catalyst Fund, Nedbank VC et Cellulant. Les candidatures seront clôturées le 20 septembre 2021.