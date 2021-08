Afrique de l'Ouest: Lutte contre le tabagisme dans l'ouest africain - Le CRES plaide une harmonisation de la fiscalité

Une conférence régionale de renforcement de capacités en faveur d'une application effective des directives communautaires de la Cedeao et de l'Uemoa dans le cadre de la lutte contre le tabagisme se tient depuis avant-hier à Saly-Portudal.

Les directives de la Cedeao et de l'Uemoa portent sur l'harmonisation du droit sur les produits du tabac dans les Etats membres. Elles sont en grande partie initiées par le professeur Abdoulaye Diagne, le directeur du Consortium pour la recherche économique et sociale. Les méfaits du tabac s'évaluent à 450 milliards de dollars dans l'espace ouest africain en matière de soins de santé, et de perte de productivité dans le travail en plus de la morbidité et de la mortalité liées au tabagisme.

Les notes du Consortium pour la recherche économique et sociale basé au Sénégal ont fait le point sur l'Afrique de l'ouest présentant le faible taux de fiscalité sur les produits du tabac dans le monde. Elles considèrent que la fiscalité est le moyen le plus efficace pour lutter contre la consommation du tabac et ses méfaits. Selon Abdoulaye Gning, le représentant du ministre des Finances et du budget Abdoulaye Daouda Diallo, la rencontre de Saly à l'initiative du Cres regroupant des délégations de l'espace ouest africain a évoqué l'absence d'harmonisation des directives communautaires en matière de lutte contre le tabagisme et ses méfaits.

A l'en croire, le fait peut entrainer des fléaux comme la contrebande remportant plus que la drogue, occasionnant aussi des pertes évaluées à 700 milliards de francs pour l'économie ouest africaine et finançant le terrorisme. Il a loué les mesures envisagées par le Cres sous l'impulsion du professeur Abdoulaye Diagne proposant l'harmonisation de la fiscalité sur le tabac dans l'espace ouest africain, toute chose permettant de lutter efficacement contre la contrebande.