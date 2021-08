Afrique: An 61 de la Côte d'Ivoire aux États-Unis - SEM Mamadou Haïdara dresse son bilan à la tête de l'ambassade

Le 7 août 2021 à l'instar de tous les Ivoiriens, ceux vivant aux Etats-Unis d'Amérique ont célébré le 61ème anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à l'Ambassade de notre pays àWashington DC.

La cérémonie, présidée par l'Ambassadeur Mamadou Haïdara, a été l'occasion pour ce dernier en fin de mission, de faire un bilan de son action à la tête de l'Ambassade de Côte d'Ivoire auprès des États-Unis d'Amérique.

Lors de son allocution, l'Ambassadeur Haidara a rappelé, entre autres actions, le lancement du vol inaugural entre Abidjan et Newark en mai 2018, ouvrant ainsi la voie aux vols directs entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire, la signature d'unmémorandum d'entente entre les deux pays en décembre 2018, pour le financement de projets prioritaires dans les domaines de l'énergie, l'agriculture, les transports et l'industrie.

Au-delà de la coopération entre les deux pays, le Chef de Mission a notamment rappelé les actions menées au profit des Ivoiriens des États-Unis d'Amérique. A cet effet, il a évoqué l'organisation du « Forum de Compétences » dont les deux premières éditions qui ont eu lieu en 2018 et 2019, ont permis aux membres de la diaspora de faire connaitre leurs compétences et à l'Ambassadeur de leur présenter les opportunités et les attentes de notre pays en matière de développement.

Pour terminer, l'Ambassadeur Haidara a rendu hommageau Président de la République, SEM Alassane Ouattara pour ses actions en faveur de la paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire de même que pour les prouesses économiques réalisées « Des programmes comme 'Côte d'Ivoire solidaire', 'Côte d'Ivoire, vision 2030' et le Plan national de Développement 2021-2025 d'un montant de 60 milliards de dollars US, pour ne citer que ces derniers, ont été élaborés pour achever le processus de notre pays vers l'émergence », a-t-il rappelé.

Cette cérémonie de commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Washington DC a pu se tenir en présentiel, contrairement à celle de 2020, en raison de la relative maîtrise de la pandémie du COVID-19. Afin de remercier l'Ambassadeur Haidara et lui témoigner sa gratitude, le personnel, par la voix de Monsieur Hervé Assy, Conseiller Commercial, lui a adressé un message de remerciement. « Même les mots choisis, ne peuvent traduire l'admiration que nous vous portons. Monsieur l'Ambassadeur, l'ensemble du personnel me charge de vous dire merci. Merci pour le respect que vous nous avez accordé, la confiance que vous avez placée en nous.Comme un véritable chef d'orchestre, vous avez donné le tempo », a dit le porte-parole du personnel qui, par la même occasion, a remis des présents à l'Ambassadeur Mamadou Haïdara et son épouse.