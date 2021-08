Cote d'Ivoire: Recouvrement digital des taxes communales - La mairie d'Adjamé veut accroitre ses ressources

La mairie d'Adjamé et la structure de Business management invest (Bmi-Ci Finances Sa) ont signé une convention qui porte sur le recouvrement électronique des taxes communales. Cette cérémonie s'est déroulée, le mercredi 11 août 2021, à la salle des mariages de ladite commune.

Adjamé fait son entrée dans l'ère du numérique avec l'adoption du système de collecte des taxes, Net-collect Service. À travers cet accord avec la société BMI-CI Finances Sa, Adjamé rejoint donc les 54 autres communes ivoiriennes qui ont adhéré, à la plateforme de haute performance technologique, Net-collect pour le recouvrement des taxes et recettes communales.

En présence des signataires de ladite convention et les partenaires projets en particulier la Banque mondiale, la directrice générale de Bmi-Ci Finances Sa Nochami Bakayoko, a dit que ce système arrimé à une plateforme monétique avec une interface web, va permettre de réduire les déperditions et d'accroître les ressources de cette commune. « Soyez-en rassuré, les résultats ne se feront pas attendre, en effet sur 54 communes connectées, nous avons un taux d'accroissement des ressources allant de 100 % à 1000 %, et même parfois au-delà », a indiqué Mme Bakayoko Nochami.

La représentante du premier magistrat de commune, Mme Diarra Biaba, 1re Adjointe à la mairie d'Adjamé, pour sa part, s'est réjouie de l'adoption par sa commune de cette plateforme technologique qui permettra de moderniser le système de collectes de la mairie et accroître ses ressources financières en ces termes : «Cette solution technologique nouvelle et de pointe permettra de moderniser le système de collecte et de recouvrement des recettes, de déterminer les potentiels et les forces économiques de la commune par le recensement et l'identification des contribuables et de réduire la déperdition de recettes ».

« Net Collect Services » est une solution technologique développée par de jeunes ivoiriens. Elle est livrée opérationnelle avec tous les matériels, équipements, points d'accès, expertise et la formation de ses utilisateurs.

Cet outil offre diverses autres fonctionnalités que sont le paiement électronique sur un terminal, la collecte numérique et mise à jour des banques de données terrains, l'analyse de données pour fournir à temps réel les statistiques et l'accès en temps réel et en continu à la plateforme de données à partir d'un code accès personnalisé.