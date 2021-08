Afrique: Classement FIFA - Le Sénégal toujours roi d'Afrique

La FIFA a rendu public ce 12 août 2021 son classement mensuel des pays affiliés. Le Sénégal occupe toujours la première place africaine suivi de la Tunisie et l'Algérie.

Les sélections africaines peuvent à ce jour voir si elles ont progressé ou régressé grâce au classement FIFA qui a été publié ce jeudi 12 août 2021. En effet, si certaines ont amélioré leur classement, d'autres peines toujours à décoller.

Le Sénégal occupe la 1ère place africaine et 21e mondial avec 1545 points suivi de la Tunisie 28e mondial et l'Algérie 30e mondial. Le Maroc et le Nigéria restent respectivement 4e et 5e africain.

Si le Togo évolue de deux places et occupe le 36e rang africain et 131e mondial, la meilleure progression est à mettre à l'actif de la Sierra Léone qui a réalisé un bond de 15 places. Les Leone Stars se placent désormais au 24e rang africain et 106e mondial.

Top 10 Africain

1- Sénégal

2- Tunisie

3- Algérie

4- Maroc

5- Nigéria

6- Égypte

7- Ghana

8- Cameroun

9- Côte d'Ivoire

10- Mali